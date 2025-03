Violences routières : Nice va financer et installer 7 nouveaux radars

Pour accentuer la lutte contre les violences routières qui ont marqué tristement l’actualité azuréenne cet été, la ville de Nice a signé une convention de partenariat avec l’association Antoine Alléno, le fils du célèbre chef Yannick Alléno victime d’un chauffard. Cette convention vise à améliorer l’aide aux victimes et à leurs familles avec un soutien psychologique, juridique et administratif, à mener des opérations de prévention et de sensibilisation, à renforcer la sécurité routière et à soutenir la démarche de l’association Antoine Alléno en vue de créer un délit d’homicide routier.

Lors de la signature, Christian Estrosi, maire de Nice, a par ailleurs indiqué avoir formulé “7 demandes d’installation de radars sur les axes les plus fréquentés de la ville (Promenade des Anglais, Voie Mathis ou encore le secteur collinaire) à la préfecture depuis 2022” qui n’ont toujours pas reçu de réponse. “La ville de Nice va donc financer et installer elle-même ces radars”, a-t-il déclaré, ajoutant compter sur la Préfecture pour se charger de les raccorder au réseau du ministère de l’intérieur dans un second temps.