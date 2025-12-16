Virbac : 114 M€ pour le rachat d’un traitement pour les chats

Virbac, qui a engagé sur son site de Carros, un vaste programme d’investissement (plus de 250 M€ d’ici 2030) ne néglige pas pour autant les acquisitions extérieures. Le laboratoire de santé animale annonce ainsi ce soir une opération majeure avec l’acquisition auprès de Norbrook d’un traitement de référence contre l’hyperthyroïdie féline, une pathologie qui touche plus de 10 % des chats âgés. (Photo DR).

Ce médicament, commercialisé sous la marque Thyronorm au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande — et sous le nom Felanorm aux États-Unis — sera progressivement distribué directement par Virbac dans ces régions, tandis qu’en Europe, la transition se fera après une période gérée par Boehringer Ingelheim et Elanco. Avec cette intégration, le laboratoire consolide son positionnement sur un segment thérapeutique en forte croissance et enrichit son portefeuille d’un produit parfaitement aligné avec ses expertises.

D’un montant avoisinant 100 millions de livres sterling (soit 114 M€), la transaction devrait être relutive dès la première année, est-il estimé, tant sur la croissance du chiffre d’affaires que sur la marge d’EBITDA du groupe. Commercialisé depuis 2016, Thyronorm se distingue par sa forme liquide, bien plus simple à administrer que les comprimés, permettant un dosage précis et une meilleure observance. Une innovation qui répond aux défis posés par l’hyperthyroïdie féline, maladie endocrinienne pouvant entraîner perte de poids, troubles cardiaques, irritabilité et complications potentiellement fatales si elle n’est pas traitée.

Virbac souligne que l’essor du nombre de chats dans les foyers et leur longévité accrue renforcent la nécessité d’innovations dédiées aux maladies chroniques. Avec un chiffre d’affaires actuel de 14 M€, correspondant à environ 27 M€ en ventes in-market, le potentiel de développement du produit est important. Norbrook continuera d’en assurer la fabrication tandis que Virbac mobilisera sa présence mondiale et ses relations avec les vétérinaires pour élargir la diffusion du traitement.

Pour Paul Martingell, directeur général du groupe Virbac, cette acquisition illustre pleinement la stratégie du laboratoire : “faciliter l'accès à des solutions spécialisées pour les affections complexes, investir dans la croissance durable et devenir le partenaire privilégié des entreprises innovantes”. Grâce à cette opération, Virbac entend améliorer significativement la qualité de vie des chats âgés atteints d’hyperthyroïdie, tout en consolidant son rôle clé dans la santé animale mondiale.