Virbac poursuit sur une trajectoire solide. À fin septembre 2026, le groupe de santé animale réalise un chiffre d’affaires de 1 168 millions d’euros. Il progresse de 7,9 % à taux de change et périmètre constants, et de 5,9 % à taux réels en raison d’effets de change défavorables. La croissance est équilibrée entre les animaux de compagnie (+8,8 %) et les animaux d’élevage (+7,0 %). Elle est tirée par les plateformes "Supercharge" (petfood, dentaire, mobilité, otologie, endocrinologie, ruminants), en hausse d’environ 11 %, et s’appuie sur l’acquisition de Thyronorm, qui a contribué pour 1,3 point. Toutes les zones progressent : Europe +7,2 %, Amérique du Nord +9,9 %, International +7,9 %. Le troisième trimestre accélère, avec 400 millions d’euros de chiffre d’affaires (+8,8 % en organique). Il bénéficie notamment de la demande de vaccins bovins face à l’épidémie de fièvre catarrhale ovine en Europe et de la reprise, en juillet, d’un important contrat de façonnage aux États-Unis.

Fort de cette dynamique, Virbac confirme ses objectifs annuels et vise désormais le haut de sa fourchette de croissance, comprise entre 5,5 % et 7,5 % à taux constants. Le groupe table sur une marge de résultat opérationnel courant ajusté d’environ 17 % et sur une génération de trésorerie d’environ 80 millions d’euros, après 125 millions d’investissements. Il dit suivre de près la situation au Moyen-Orient, dont les pays directement exposés représentent moins de 0,5 % de ses ventes, ainsi que les coûts de l’énergie, sans anticiper à ce stade d’impact significatif. "Notre performance à fin septembre 2026 souligne la résilience de notre empreinte mondiale et la précision de notre dynamique commerciale", se félicite Paul Martingell, directeur général.