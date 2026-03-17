Virbac anticipe en 2026 une croissance entre 5,5 % et 7,5 %

En présentant ce soir ses résultats 2025, Virbac a confirmé les chiffres annoncés en début d’année. Le groupe azuréen de pharmacie animale a réalisé un chiffre d’affaires de 1,465 milliard d’euros, en hausse de 4,8 % en données publiées et de 7,9 % à taux de change et périmètre constants. Cette progression a été nourrie à la fois par un effet volume-mix d’environ 5 % et par une hausse des prix proche de 3 %. Toutes les grandes zones ont contribué à cette dynamique, avec une performance particulièrement marquée en Amérique du Nord, tandis que l’Europe est restée bien orientée sur les segments animaux de compagnie comme animaux d’élevage. (Photo DR : Paul Martingell, le directeur général de Virbac).

Sur le plan de la rentabilité, Virbac affiche une marge opérationnelle courante avant amortissements de 16,3 % à taux de change et périmètre constants. Cette performance a été obtenue malgré l’arrêt temporaire d’un site de production d’antigènes et un niveau plus élevé de dépréciations de stocks. Ces éléments ont été en partie compensés par un mix produits favorable, des prix de vente bien orientés et une meilleure maîtrise des charges opérationnelles. Le résultat net consolidé progresse ainsi de 3,2 %, à 150,5 millions d’euros, tandis que les capitaux propres part du groupe atteignent 1,125 milliard d’euros.

Le groupe a également démontré sa capacité à générer du cash, avec 93 millions d’euros de trésorerie dégagée, ce qui lui a permis de financer l’acquisition de Thyronorm, un traitement de spécialité contre l’hyperthyroïdie féline, tout en maintenant un endettement net relativement stable à 172,8 millions d’euros. En parallèle, Virbac a poursuivi ses investissements en R&D et dans sa transformation industrielle, avec des dépenses d’investissement de 102 millions d’euros. Pour son directeur général Paul Martingell, arrivé en septembre 2025, cette année illustre à la fois la résilience du groupe et sa capacité à investir pour préparer la croissance future.

Pour 2026, Virbac se montre confiant. Le laboratoire anticipe une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 5,5 % et 7,5 % à taux de change et périmètre constants, intégrant la contribution de Thyronorm, ainsi qu’un résultat opérationnel courant ajusté attendu autour de 17 % du chiffre d’affaires. Le groupe vise par ailleurs une génération de trésorerie d’environ 80 millions d’euros. Malgré les incertitudes de l’environnement international, Virbac déclare aborder le nouvel exercice avec des perspectives favorables, soutenues par un portefeuille diversifié, une stratégie d’acquisitions ciblées et une base financière solide.