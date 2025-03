Virbac confirme sa superforme avec une croissance de près de 5%

Virbac a confirmé sa superforme hier soir, lors de la publication de ses résultats 2023. Le laboratoire de pharmacie animale de Carros, 6ème mondial, a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 1,247 milliards d’euros en hausse de 4,9% à change et périmètre constants. Son résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions a progressé de 0,8% à 188,1 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 15,1% contre 15,3% en 2022. Elle est ressortie à 15,3% à taux de change constants. Publiés hier soir après la clôture de la bourse, ces résultats, largement anticipés, se trouvaient bien en ligne avec les objectifs confirmés 3 mois plus tôt, tandis que les prévisions pour 2024 étaient réaffirmées. Ce qui explique que la bourse n’ait pas applaudi, l'action Virbac reculant de 2,66% à 330 euros à 17 heures (elle gagnait toutefois encore plus de 17% sur un an). (Photo DR : les locaux de Virbac dans la Zone Industrielle de Carros).

D'excellents résultats en dépit de la cyberattaque de juin

Virbac a souligné que, dans un contexte de normalisation de la croissance du marché, la performance 2023, démontre la résilience de son modèle d’affaires qui a été significativement mis à l’épreuve par deux effets ponctuels intrinsèques et défavorables sur l’année. Il s’agit, pour rappel, de la limitation temporaire de ses capacités de production de vaccins destinés aux animaux de compagnie, et de la cyberattaque survenue le 19 juin qui l’a obligé à arrêter des usines pendant plusieurs semaines.

Sur le plan financier, son cash net s'élève à 52,4 millions € à fin décembre 2023, contre 79,4 millions € à fin décembre 2022. Cette diminution s'explique principalement par l’augmentation des dépenses d’investissement avec entre autres la réalisation de deux opérations d’acquisitions de sociétés (GS Partners et Globion) pour un montant d’environ 55 millions €, ainsi que l’impact du programme de rachat d’actions pour environ 20 millions €.

Des investissements de R&D en hausse

Pour 2024, Virbac confirme ses perspectives. A taux de change et périmètre constants, il anticipe un ratio de “résultat opérationnel courant, avant amortissement des actifs issus des acquisitions” (Ebit ajusté) sur “chiffre d'affaires” autour de 15% et une croissance du chiffre d’affaires estimée, à ce stade, entre 4% et 6%. Ce niveau de profitabilité tient compte d’une poursuite intentionnelle de l'augmentation de ses investissements R&D représentant près de +0,5 point en pourcentage du chiffre d’affaires par rapport à 2023. Et le groupe de réaffirmer son ambition d’atteindre un ratio d’Ebit ajusté de 20% à horizon 2030. Il prévoit ainsi dans les prochaines années de rétablir progressivement ses investissements en R&D au niveau normatif et historique du Groupe soit environ 2,0 points en-dessous du pourcentage de R&D sur chiffre d’affaires de 2024.