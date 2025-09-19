Virbac: croissance au 1er semestre 2025 mais baisse en bourse

Si ses résultats du premier semestre publié lundi sont en croissance, Virbac n’en a pas moins baissé en bourse. Une douche un peu froide pour le nouveau directeur général Paul Martingell qui a pris ses fonctions le 1er septembre. Ainsi, le groupe de pharmacie animale à Carros (6ème laboratoire mondial) a réalisé un chiffre d’affaires de 738,3 millions d’euros au premier semestre 2025, contre 702,9 millions un an plus tôt, soit une progression globale de +5 %. (Photo DR : le siège de Virbac dans la ZI de Carros où le groupe a d'importants projets d'aménagements).

Intégration de Sasaeah et acquisition de Mopsan

Hors effets de change, la croissance atteint +7,8 %, portée par une hausse combinée des volumes (+2,1 points) et des prix (+3,5 points). L’intégration de la société japonaise Sasaeah, acquise en avril 2024, contribue à hauteur de 2,2 points de croissance, tandis que l’acquisition de Mopsan ajoute 0,6 point, même si elle n’a pas été retraitée du périmètre constant. Des résultats conformes aux prévisions.

Toutes les régions affichent des résultats positifs

Toutes les régions affichent des résultats positifs, avec une mention spéciale pour l’Europe, qui enregistre une hausse de 7,1 % à taux de change constants. L’Europe de l’Ouest se distingue particulièrement avec +9,4 %, stimulée par la demande en vaccins bovins et par la gamme dermatologie pour animaux de compagnie. Ces performances illustrent la solidité des ventes sur les marchés clés et confirment la pertinence de la stratégie de diversification géographique du groupe.

Les perspectives de croissance du CA sont confirmées

D’autre part, pour l’ensemble de l’exercice 2025, Virbac confirme ses perspectives de croissance du chiffre d’affaires entre 4 et 6 % à taux et périmètre constants. L’acquisition de Sasaeah devrait ajouter environ un point de croissance supplémentaire. Le ratio d’Ebit ajusté devrait rester proche de 16 %, malgré l’augmentation volontaire des investissements en R&D, prévue à +0,3 point par rapport à 2024. En parallèle, la position de trésorerie devrait s’améliorer de 80 millions d’euros hors acquisitions.

L'évolution des droits de douane américains n'aura que peu d'impact

Les droits de douane américains ? Il n’est anticipé qu’un impact limité d’éventuels. Grâce à ses projets industriels, près de 80 % de son chiffre d’affaires aux États-Unis devraient provenir de la production locale d’ici fin 2026. Les achats de composants hors des États-Unis représentant environ 8 millions d’euros par an, l’effet direct des droits de douane est estimé à 4 millions de dollars US en année pleine, un montant jugé absorbable dans la trajectoire de croissance du groupe.

Les raisons de la baisse en bourse

Mais pourquoi cette chute en Bourse avec une action qui a perdu environ 5% sur la séance du lundi 15 septembre, faisant figure de lanterne rouge du SBF 120 ? Elle est expliqué par les analystes par des résultats opérationnels décevants (- 10% à 135 M€) et un résultat net qui a reculé (-13,3% à 82,2 M €). Les analystes pointent des éléments exceptionnels et un effet de base défavorable au niveau des marges, le tout malgré la confirmation des objectifs annuels par la direction. Ils anticipent néanmoins un rebond à moyen terme porté par les nouveaux lancements et une discipline financière renforcée.