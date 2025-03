Virbac : démission surprise de Sébastien Huron, directeur général exécutif

Une surprise chez Virbac. Surprise aussi bien pour dans l’industrie régionale, qu’à la bourse de Paris où le laboratoire de santé animale de Carros est coté. Le groupe a annoncé ce matin, avant l’ouverture des cotations, le départ de Sébastien Huron, son directeur général exécutif et artisan de la croissance actuelle. Entré dans la société en 2006 et à sa tête depuis 2017, il a démissionné de son poste de directeur général exécutif pour raisons personnelles et quittera ses fonctions d’ici au 30 septembre 2024 pour “faire une pause dans sa vie professionnelle”, est-il indiqué dans un communiqué. (Photo DR : Sébastien Huron à gauche et Habib Ramdani).

Le conseil d’administration a décidé aussi de nommer Habib Ramdani, actuellement directeur général délégué et directeur financier Groupe, en tant que directeur général exécutif par intérim, en remplacement de Sébastien Huron, le temps pour le comité des nominations et rémunérations de recruter le prochain directeur général. Appuyé par le conseil d’administration, "Habib dispose du soutien le plus total du comité de direction Groupe pour exécuter la feuille de route du projet Virbac 2030", est-il noté.

Dans un second communiqué publié dans la foulée, Virbac a fait état de la santé plus que excellente de l’entreprise avec une croissance exceptionnelle sur le premier semestre. Compte tenu de la dynamique très positive de ses ventes observée sur cette période, la croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants du spécialiste de la santé animale est désormais attendue entre 12,5% et 14,5%, soit une croissance de 7% à 9% à taux de change et périmètre constants. Cette dernière était auparavant anticipée entre 4% et 6%.

Une bonne nouvelle qui, à la bourse de Paris, a été contrebalancée par le départ inattendu de Sébastien Huron, celui qui, justement, a permis de redynamiser un groupe un moment empêtré dans son aventure américaine. Pour certains analystes, cités sur Boursorama, le départ inattendu de Sébastien Huron, “bien qu'il relève d'une volonté personnelle et que ce dernier manifeste son attachement au groupe, a été interprété comme une possible remise en question de la feuille de route 2030".