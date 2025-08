Virbac : la fin de deux années de croissance insolente ?

La fin de deux années de croissance exceptionnelle pour Virbac ? Après une augmentation de chiffre d’affaires annuel de 18,4% en 2021, puis de 14,3% en 2022 porté par un quatrième trimestre à +19,7%, le laboratoire de pharmacie animale de Carros connaît un petit ralentissement au premier trimestre 2023. Le chiffre d’affaires consolidé trimestriel, qu’il vient de publier, s'affiche en léger repli de -1,0% à 314,8 millions €. “Cette évolution s’explique principalement par un effet de base défavorable dans un contexte de ralentissement du marché”, note Virbac. “Dans une moindre mesure, ce trimestre a également été impacté par des effets de stocks constatés dans la distribution fin 2022 en anticipation des augmentations de prix réalisées au début de cette année”.

Pas d'inquiétude pour autant sur 2023. Considérant l’effet de base, le laboratoire confirme à ce stade ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires dans une fourchette comprise entre 4% et 6% à taux et périmètre constants. Hors acquisitions éventuelles et à taux de change constants, sa position de trésorerie devrait rester constante comparée à fin 2022.