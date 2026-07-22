Virbac : les plateformes “Supercharge” poussent la croissance du 1er semestre (+7,4 %)
Ciblant des domaines à forts besoins non satisfaits (produits et expériences de qualité supérieure dans des portefeuilles clés comme petfood, reproduction, dentaire, mobilité, otologie, endocrinologie et ruminants), les plateformes Supercharge du groupe de pharmacie animale à Carros ont boosté les chiffres du 1er semestre 2026.
Le groupe Virbac, le laboratoire de pharmacie animale de Carros vient de publier des résultats semestriels une nouvelle fois en nette progression. Le chiffre d'affaires consolidé atteint 768 M€ au premier semestre, soit une hausse de +7,4 % à périmètre et change constants (PCC) par rapport à la même période de 2025. À taux de change réels, la croissance s'établit à +4,0 %, l'écart s'expliquant par des effets de change défavorables sur la période. Paul Martingell, directeur général du groupe, souligne que cette performance “démontre à la fois la robustesse de la demande fondamentale pour l'ensemble de notre portefeuille ainsi que l'expertise et l'engagement de nos équipes à travers le monde”.
Croissance à deux chiffres sur l'Amérique du Nord
Cette croissance repose sur un équilibre entre les deux segments d'activité : +10,0 % pour les animaux de compagnie et +6,7 % pour les animaux d'élevage. Elle est notamment tirée par les plateformes dites “Supercharge” (petfood, reproduction, dentaire, mobilité, otologie, endocrinologie et ruminants) qui, hors Thyronorm (médicament vétérinaire destiné à traiter l’hyperthyroïdie féline racheté en décembre 2025), progressent d'environ +12 % à PCC. Sur le plan géographique, l'Amérique du Nord affiche une croissance à deux chiffres (+10,1 % à PCC) malgré des difficultés temporaires liées à un blocage réglementaire sur une activité de façonnage, tandis que l'Europe (+6,5 %) et l'International (+7,5 %) confirment également une dynamique solide. L'acquisition de Thyronorm, intégrée au périmètre organique en raison de sa matérialité, a pour sa part contribué à hauteur de 1,4 point à la croissance globale du semestre, illustrant selon le dirigeant “notre stratégie ciblée de fusions-acquisitions”. (Photo DR).
Demande soutenue pour les segments à forte valeur ajoutée
Ces résultats reflètent des tendances de fond du marché de la santé animale : une demande soutenue pour les segments à forte valeur ajoutée comme l'endocrinologie ou le petfood premium, une capacité des acteurs du secteur à absorber les tensions inflationnistes via un mix volume/prix maîtrisé (+5,4 % de volume/mix complété par +2 % de hausse de prix), et une réactivité opérationnelle face aux aléas sanitaires touchant l'élevage. Le groupe a ainsi dû composer avec des contraintes d'approvisionnement chez certains sous-traitants et une pression concurrentielle accrue en Australie, sans que cela n'entame la dynamique d'ensemble, un signe de résilience pour une filière confrontée à des enjeux réglementaires et logistiques croissants à l'échelle mondiale.
Le curseur relevé pour l'exercice 2026
Fort de cette performance, Virbac a relevé le curseur de ses ambitions pour l'exercice 2026 : sans modifier sa fourchette initiale de croissance du chiffre d'affaires (5,5 % à 7,5 % à PCC), le groupe vise désormais sa borne haute, avec une marge de résultat opérationnel courant ajusté attendue autour de 17 %. La génération de trésorerie reste anticipée à environ 80 M€, incluant environ 125 M€ d'investissements. Le groupe carrossois indique par ailleurs suivre de près la situation géopolitique au Moyen-Orient (les pays directement exposés ne représentant toutefois que moins de 0,5 % de son chiffre d'affaires global) ainsi que les tendances inflationnistes, sans anticiper à ce stade d'impact nécessitant une révision de ses perspectives.