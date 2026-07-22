Le groupe Virbac, le laboratoire de pharmacie animale de Carros vient de publier des résultats semestriels une nouvelle fois en nette progression. Le chiffre d'affaires consolidé atteint 768 M€ au premier semestre, soit une hausse de +7,4 % à périmètre et change constants (PCC) par rapport à la même période de 2025. À taux de change réels, la croissance s'établit à +4,0 %, l'écart s'expliquant par des effets de change défavorables sur la période. Paul Martingell, directeur général du groupe, souligne que cette performance “démontre à la fois la robustesse de la demande fondamentale pour l'ensemble de notre portefeuille ainsi que l'expertise et l'engagement de nos équipes à travers le monde”.

Croissance à deux chiffres sur l'Amérique du Nord

Cette croissance repose sur un équilibre entre les deux segments d'activité : +10,0 % pour les animaux de compagnie et +6,7 % pour les animaux d'élevage. Elle est notamment tirée par les plateformes dites “Supercharge” (petfood, reproduction, dentaire, mobilité, otologie, endocrinologie et ruminants) qui, hors Thyronorm (médicament vétérinaire destiné à traiter l’hyperthyroïdie féline racheté en décembre 2025), progressent d'environ +12 % à PCC. Sur le plan géographique, l'Amérique du Nord affiche une croissance à deux chiffres (+10,1 % à PCC) malgré des difficultés temporaires liées à un blocage réglementaire sur une activité de façonnage, tandis que l'Europe (+6,5 %) et l'International (+7,5 %) confirment également une dynamique solide. L'acquisition de Thyronorm, intégrée au périmètre organique en raison de sa matérialité, a pour sa part contribué à hauteur de 1,4 point à la croissance globale du semestre, illustrant selon le dirigeant “notre stratégie ciblée de fusions-acquisitions”. (Photo DR).

Demande soutenue pour les segments à forte valeur ajoutée

Ces résultats reflètent des tendances de fond du marché de la santé animale : une demande soutenue pour les segments à forte valeur ajoutée comme l'endocrinologie ou le petfood premium, une capacité des acteurs du secteur à absorber les tensions inflationnistes via un mix volume/prix maîtrisé (+5,4 % de volume/mix complété par +2 % de hausse de prix), et une réactivité opérationnelle face aux aléas sanitaires touchant l'élevage. Le groupe a ainsi dû composer avec des contraintes d'approvisionnement chez certains sous-traitants et une pression concurrentielle accrue en Australie, sans que cela n'entame la dynamique d'ensemble, un signe de résilience pour une filière confrontée à des enjeux réglementaires et logistiques croissants à l'échelle mondiale.

Le curseur relevé pour l'exercice 2026

Fort de cette performance, Virbac a relevé le curseur de ses ambitions pour l'exercice 2026 : sans modifier sa fourchette initiale de croissance du chiffre d'affaires (5,5 % à 7,5 % à PCC), le groupe vise désormais sa borne haute, avec une marge de résultat opérationnel courant ajusté attendue autour de 17 %. La génération de trésorerie reste anticipée à environ 80 M€, incluant environ 125 M€ d'investissements. Le groupe carrossois indique par ailleurs suivre de près la situation géopolitique au Moyen-Orient (les pays directement exposés ne représentant toutefois que moins de 0,5 % de son chiffre d'affaires global) ainsi que les tendances inflationnistes, sans anticiper à ce stade d'impact nécessitant une révision de ses perspectives.