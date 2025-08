Virbac, qui sort de sa cyberattaque, lance un programme de rachat d’actions

Le temps s’est gâté pour Virbac qui, après deux années de croissance vertigineuse pour un groupe de cette taille (de l’ordre de 20 %), affronte des temps plus difficiles avec d'une part un marché qui ralentit et d'autre part en juin, une méchante cyberattaque qui a impacté ses systèmes et pénalisé son activité. Une cyberattaque dont il sort en cette fin du mois d’août. C’est le message que le laboratoire pharmaceutique vient de donner dans un premier communiqué en notant que ses résultats de mi-année pourraient être publiés le 28 septembre avec un décalage de deux semaines. Dans un second communiqué envoyé dans le même temps, le groupe annonce un important programme de rachat d’actions à hauteur de 27 M€. (Photo DR).

Les applications critiques remises en route

“Suite à la cyberattaque dont nous avons fait l’objet le 19 juin, des mesures exceptionnelles ont été immédiatement prises pour la circonscrire et une cellule de crise incluant des experts dédiés à la cybersécurité a été mise en place, afin d’évaluer les impacts sur nos systèmes et d'organiser rapidement les opérations de remédiation nécessaires à la continuité de nos activités”, explique ainsi Virbac. “Cette attaque a engendré un ralentissement ou une interruption temporaire de certains de nos services : des conséquences qui sont toutefois restées contenues grâce à la réactivité et à la mobilisation de nos équipes.”

“La remédiation s'est poursuivie durant l'été et, à ce jour, nous avons remis en route les applications critiques et importantes tout en ayant encore renforcé nos infrastructures IT. Cela nous permet d’opérer nos processus prioritaires à nouveau normalement sur l’ensemble de nos sites dans le monde”, poursuit le groupe. “Ces opérations ont permis de retrouver progressivement des systèmes financiers pleinement fonctionnels et nous serons en mesure de publier nos résultats semestriels de façon décalée le 28 septembre”.

Un programme de rachat d'actions pour réduire le capital de la société

Virbac lance d’autre part un programme de rachat d’actions propres. Suite à la décision du conseil d'administration du 19 juin 2023 et son approbation par l'assemblée générale, il va racheter 100.000 de ses propres actions (moins de 1,25% du capital) pour un prix unitaire d’achat n’excédant pas 270€ et un volume total de rachat n’excédant donc pas 27.000.000€. Les actions rachetées seront entièrement annulées par la société. Principal objectif de ces rachats : réduire le capital de la société.