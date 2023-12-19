Virbac relève ses objectifs 2023 et ses perspectives 2024

Virbac, le laboratoire de pharmaceutique animale de Carros, a relevé ses résultats pour 2023. Le groupe, dans un communiqué publié ce matin avant l'ouverture de la bourse, a fait part d'un "important rebond des ventes observé au troisième trimestre et qui se poursuit au quatrième trimestre, d’une marge sur coût de production plus importante qu’attendue ainsi que du décalage confirmé de certaines dépenses en particulier de R&D (augmentation du ratio de dépenses de R&D sur chiffre d’affaires de seulement ~+0,5 point par rapport à 2022)." Du même coup, la croissance du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants vise les 4%, contre une fourchette comprise entre 2% et 4% précédemment.

Le ratio de “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions” sur “chiffre d’affaires” est aussi relevé. Il devrait se consolider autour de 15% à taux de change constants (contre 13,5 à 14,5% prévus). Les perspectives pour 2024 suivent ce mouvement de remontée. Virbac vise une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants entre 4% et 6% et un ratio d'Ebit ajusté sur chiffre d'affaires autour de 15% à taux de change constants. La bourse de Paris a aimé. À midi, le titre Virbac, en tête du SBF 120, montait de 11,02% à 337 €. Un plus haut depuis septembre 2022