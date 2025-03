Virbac se renforce au Japon et s’étend à Carros

Et un nouveau jalon de taille à l’international pour Virbac ! Le laboratoire de pharmacie animale a annoncé ce matin la signature d'un accord définitif avec ORIX Corporation pour l'acquisition de sa filiale de santé animale Sasaeah pour une valeur d'entreprise d'environ 280 millions d'euros. Issue du regroupement de deux acteurs historiques de la santé animale (Fujita Pharmaceutical Co. Ltd. et Kyoto Biken Laboratories Inc.) sous l'égide d'ORIX Corporation, Sasaeah génère des revenus annuels d'environ 75 millions d'euros, dont 50 % proviennent des vaccins. (Photo DR : le siège de Virbac à Carros)

Virbac propulsé acteur majeur de la santé animale au Japon

Solidement implantée au Japon, Sasaeah développe, fabrique et commercialise un large portefeuille de produits vétérinaires destinés aux animaux d'élevage et aux animaux de compagnie. Une fois clôturée, cette acquisition stratégique apportera à Virbac une position de leader sur le marché des vaccins pour animaux d’élevage au Japon, notamment dans le segment des bovins, et un large portefeuille de produits pharmaceutiques pour toutes les principales espèces.

Virbac bénéficiera des sites de production locaux de Sasaeah au Japon et au Vietnam, de ses capacités de R&D ainsi que de plus de 500 employés passionnés et compétents. Du même coup, le laboratoire sera propulsé au rang d'acteur majeur de la santé animale au Japon, avec la possibilité d’exploiter ces capacités dans toute l'Asie. Pour Sébastien Huron, directeur général du groupe Virbac, “le Japon est un marché clé dans l'industrie mondiale de la santé animale. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la vision de notre entreprise à l'horizon 2030, qui met l'accent sur l'expansion géographique dans les principaux marchés, la croissance de notre segment vaccins et le renforcement de nos espèces clés”.

Une extension sur les anciens terrains Primagaz

Autre bonne nouvelle pour le laboratoire de Carros : le groupe a pu finaliser une extension majeure dans la ZI de Carros où il est installé. Il réalisera cette extension sur le site anciennement détenu par Primagaz à Carros sur la zone de la Grave. Le projet représente un investissement de l’ordre de 30 M€. Il est prévu une nouvelle installation de plus de 16.000 m² qui comporterait une plateforme logistique de pointe destinée à répondre aux besoins futurs de l’entreprise en matière de stockage et de gestion des produits. La construction de ce nouveau site devrait démarrer en 2025 pour une mise en service entre 2026 et 2027. Un projet qui s’inscrit dans le programme de réindustrialisation de la France.