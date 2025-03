Virbac : Sébastien Huron donne les derniers chiffres et s’explique sur son départ

C’était lundi sa dernière présentation de résultats en qualité de Directeur Général de Virbac, le laboratoire de pharmacie animale de Carros. Sébastien Huron, à la surprise générale, avait annoncé début juillet qu’il quittait son poste et l’entreprise fin septembre pour des raisons personnelles. Lors d’une visio conférence de presse, il a ainsi présenté et commenté les chiffres du premier semestre du groupe et a répondu aux questions sur son départ et ses 7 années à la tête de Virbac (et 18 ans dans l’entreprise). (Photo DR : Sébastien Huron à droite et Habit Ramdani nommé directeur général par intérim).

Un départ tête haute

Quand il a été nommé DG en 2017, le groupe réalisait un Chiffre d’Affaires de 800 M€ avec 4.700 personnes, présentait un Ebita (rentabilité d’exploitation) de 7% et avait beaucoup de dettes après une aventure américaine qui avait tourné court. Sept ans après, en 2024, le CA passera à 1.400 M€, avec 6.000 personnes et un Ebita de 21,4%. Une croissance qui a été plus forte que celle du marché, tandis que Virbac s’est nettement renforcé sur les marchés australiens, indiens et mexicains très porteurs.

Un CA en hausse de 15,1% au premier semestre 2024

Les résultats du premier semestre 2024, sont aussi dans la ligne des super croissances de ces deux dernières années. Le Chiffre d’Affaires s’établit à 702,9 millions € contre 610,5 millions € en 2023, soit une évolution globale de +15,1%. L'intégration des sociétés récemment acquises (Globion en Inde et Sasaeah au Japon) contribue à hauteur de +4,8 points de croissance. Quant aux perspectives, elles restent au beau fixe. Les prévisions révisées sont confirmées : à taux de change et périmètre constants, une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 7% et 9%.

Trois gros chantiers programmés à Carros

La suite à Carros ? Trois gros chantiers sont déjà programmés suite au rachat des anciens terrains Primagaz : la réalisation d’un ensemble distribution-logistique ; le transfert sur Carros de produits fabriqués en Australie ; la construction en cours d’un nouveau site pour la production de vaccins biologiques. Virbac va continuer à grandir et réfléchit d’autre part à un nouveau siège dans la région. "Je suis entouré d’une équipe de 7 personnes et nous avons travaillé pour assurer la suite. Habib Ramdani, directeur général délégué, connait à fond le groupe. Nommé directeur général par intérim, le temps de mener un processus de désignation d’un nouveau directeur général d’ici la fin de l’année ou le début de l’année prochaine, il assurera la transition”, explique Sébastien Huron.

Alors, pourquoi ce départ ?

“J’ai passé 18 ans chez Virbac, dont 7 ans à la présidence du Groupe . C’est une société exceptionnelle. Aussi, pour moi, ce départ est un vrai déchirement. Mais j’avais besoin de faire une pause. J’ai été confronté à un divorce après 25 ans de mariage, à de petits problèmes de santé et la charge de travail pour continuer à faire progresser le groupe est énorme. Je voulais me donner du temps. Dans mon contrat figure une clause de non-concurrence sur 18 mois avec en contrepartie le versement d’une indemnité mensuelle. Ce qui rendait possible cette pause.”

Un retour chez Virbac où, très apprécié, il laisse beaucoup de regrets, peut-il être envisagé ? Réponse : "quand le nouveau Directeur Général sera nommé, la question d’un éventuel retour ne se posera plus..."