Virbac subit les effets d’une cyberattaque au second trimestre

La présentation des résultats du deuxième trimestre de Virbac, le grand laboratoire de pharmacie animale de Carros, montre les effets impactants que peut causer une cyberattaque. Le groupe présente ainsi un chiffre d’affaires en progression d’environ 2% sur le deuxième trimestre et stable à fin juin malgré la cyberattaque dont le groupe a été victime le 19 juin dernier. (Photo DR).

Le groupe, qui annonce un chiffre d’affaires provisoire de 295,2 millions € pour le second trimestre fait état de deux effets ponctuels défavorables sur le semestre : des limitations de capacité de production de vaccins chiens et chats temporaires et plus importantes qu'attendues ainsi que les conséquences de la cyberattaque du mois de juin 2023. Il est d'ailleurs précisé que le chiffre d’affaires provisoire non-audité peut donner lieu à des ajustements en raison d’une indisponibilité temporaire de certains de ses systèmes d'informations suite à cette cyberattaque.

Sur le premier semestre 2023, le chiffre d’affaires s’établit à 609,9 millions € contre 616,4 millions € pour le premier semestre 2022, soit une évolution globale de -1,0%. Loin des performances exceptionnelles des deux années précédentes, 2021 et 2022 avec des croissances de CA qui approchaient les 20%. Hors effets de change, le chiffre d’affaires de ce premier semestre reste stable à +0,2%, favorablement impacté par les augmentations de prix (effet estimé autour de +5%) qui compensent la baisse des volumes déjà constatée au premier trimestre.

Pour la suite, en ligne avec son communiqué du 3 juillet, le groupe confirme ses prévisions révisées avec une croissance du chiffre d’affaires à taux et périmètre constants attendue dans une fourchette comprise entre 0% et 4% et un ratio d’Ebit ajusté qui devrait se consolider entre 12% et 13% à taux de change constants.