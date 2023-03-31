Virbac toujours en accélération, malgré le ralentissement du marché

Virbac avait bien ressenti un ralentissement du marché à la fin du quatrième trimestre 2022. Ce qui n’a pas empêché le laboratoire pharmaceutique de Carros de réussir de nouveau une très belle année. En 2021, il avait pour la première fois dépassé le milliard d’euros de Chiffre d’Affaires. Lors de la présentation officielle de ses résultats il y a une semaine, il a confirmé un CA annuel 2022 de 1.216,2 millions €, en progression par rapport à 2021 de +14,3%. Hors impact favorable des taux de change, le chiffre d’affaires est en progression de +9,6%, et ce en dépit du ralentissement du marché, indique le laboratoire. (Photo DR).

Les chiffres de bonne santé

Sa croissance organique s’est trouvée confortée dans toutes les zones et particulièrement en Asie-Pacifique (CA à + 18,5%) en Inde, en Australie ainsi qu’aux Etats-Unis (+30,2%) où l’activité est poussée par les gammes de petfood, de spécialités, et les vaccins pour animaux de compagnie. La croissance est moindre en Europe mais constante (+6,3%).

Autres chiffres de bonne santé, le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions s’élève à 186,6 millions €, en forte progression par rapport à 2021 (173,2 millions €), ou encore la trésorerie financière nette qui s'élève à 79,4 millions € à fin décembre 2022, contre 73,8 millions € à fin décembre 2021

Des investissements de l'ordre de 100 M€ en 2023

Les perspectives dans un marché mondial en ralentissement ? En 2023, Virbac anticipe un ratio de “résultat opérationnel courant, avant amortissement des actifs issus des acquisitions” sur “chiffre d'affaires” qui devrait se situer entre 13% et 14% à taux de change constants, avec une croissance du chiffre d’affaires à taux et périmètre constants estimée, à ce stade, entre 4% et 6%.

“Cette dégradation de notre ratio d’EBIT ajusté est principalement le résultat de notre accélération volontaire des investissements en R&D rapporté au chiffre d'affaires depuis début 2022 (~+2 points en pourcentage en 2023 par rapport à 2021 et ~+1 point par rapport à 2022), et des effets attendus de l’inflation en 2023”, explique le laboratoire. “Par ailleurs, notre position de trésorerie devrait rester constante à fin 2023 par rapport à fin 2022, compte tenu des investissements prévus sur la période, estimés autour de 100 millions €, de l’accélération de la R&D, et ce hors acquisitions éventuelles”.