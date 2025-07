Visite d’entreprises : la Verrerie de Biot champion de France

La Verrerie de Biot, reste la seconde entreprise la plus visitée en France et même la première si l’on s’en tient à un seul site, selon le classement 2025 de l’Observatoire Entreprise et Découverte. Avec 420.000 visiteurs l’an dernier, elle se place juste derrière EDF dont les multiples sites totalisent 500.000 visiteurs. Au top 5 de la région SUD, Biot est aussi solidement en tête, loin devant le second régional, la Savonnerie Marseillaise la Licorne avec 126.300 visiteurs. Deux autres entreprises azuréennes sont également inscrite dans le haut du palmarès régional et confirment eux aussi un positionnement de longue date : la Confiserie Florian dans les Gorges du Loup, 3ème avec 120.000 visiteurs et la Maison Herbin à Menton 5ème avec 50.000 visiteurs

“Provence-Alpes-Côte d’Azur est toujours la région leader du tourisme de savoir-faire en 2024, en nombre de visiteurs et notamment de touristes internationaux. La région concentre les locomotives de la visite d’entreprise en France : la parfumerie Fragonard, la Verrerie de Biot, le Roy René (Groupe Territoire de Provence), la savonnerie Marius Fabre, L’Occitane en Provence”, commente l’Observatoire qui sort son classement tous les deux ans. Et de rappeler que “longtemps considéré comme un tourisme de niche, le tourisme de savoir-faire, modèle hybride entre tourisme, culture et commerce, prend désormais une dimension stratégique en région Sud, leader en France sur ce segment, avec 4.200.000 visiteurs, soit 18% du total national, accueillis dans 415 entreprises en 2024”.