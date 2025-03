Visiteurs du Soir à Nice : le Festival d’art contemporain de BOTOX(S)

Avec la prochaine édition des Visiteurs du Soir, c’est à un Festival d’art contemporain que BOTOX (S) invite le public vendredi et samedi prochain. Le réseau d'art contemporain Alpes & Riviera propose ainsi dans son “parcours de Nice”, de vivre de nouvelles expériences dans des lieux d’art contemporain à Nice, grâce à des visites d’expositions, parcours à pied, performances, ateliers et projections (vendredi 12 avril de 18 à 22h et samedi 13 avril de 14 à 20h).

Une soirée de clôture est proposée au 109, samedi à partir de 21h avec une performance et présentation de la revue Phylactère à La Station et un DJ set du Cycle du Temps Élastique. Pour son parcours médiation et mobilités douces, l’association entre|deux invite la compagnie de danse Camin et Sami Loviat à arpenter poétiquement l'espace urbain d'un lieu d'art à un autre, avec une performance dansée. Tous les événements du festival sont gratuits. Les marches photographiques sont accessibles uniquement sur réservation. Les autres temps forts sont en accès libre.