Vivatech : 13 startups azuréennes de l’IA sur le stand de la Région Sud

Vivatech en vue. Ce grand salon parisien des technologies se tiendra du 22 au 25 mai à Paris Expo Porte de Versailles et rassemblera les startups, les leaders de la tech, les grandes entreprises et les investisseurs du monde entier. C’est le plus grand salon technologique européen et le deuxième mondial derrière le CES La Vegas. Comme chaque année, la Région Sud invite des startups régionales à monter sur son stand pour participer à ce grand rendez-vous de l’innovation. Cette année ce sera pour la 8ème fois, avec 37 startups régionales sous son aile dont 13 azuréennes (17 pour les Bouches du Rhône, 4 pour le Var et 4 pour le Vaucluse). (Photo DR : prêts pour le prochain Vivatech et la promotion de la Région Sud comme Terre d'IA).

L'IA comme thème privilégié

Deux groupes distincts ont été définis. Le premier pour les positionnements dans le B2B (23 sociétés) ; le second pour le B2C, un adressage direct au consommateur. Quant au thème privilégié cette année, c’est celui de l’Intelligence Artificielle. La Région Sud tient en effet à se positionner comme Terre d’IA à l’instar des Alpes-Maritimes.

Pour la Côte d’Azur, on retrouvera quelques entreprises qui ont déjà eu l’occasion de venir à Vivatech avec la Région Sud comme Videtics (il y était en 2021 et 2023) ou Akidaia qui était du voyage l’an dernier comme par ailleurs TidyUp Technologies. Pour la plupart des autres ce sera une première. L’occasion aussi, à travers la sélection, d’un tour d’horizon sur les talents locaux en matière d’IA.

Les startups azuréennes en partance pour Vivatech