Voiles d'Antibes : une 30ème édition pour les yachts de tradition

C'est parti pour la 30ème édition des Voiles d'Antibes, aujourd'hui mercredi au Bastion Saint-Jaume, pas très loin du célèbre quai des Milliardaires du Port Vauban. Le bal est ouvert jusqu'au 8 juin ce mercredi à 17 heures, pour cinq jours de compétions et de festivités. L'occasion d'un grand rassemblement de yachts d'époque (bateaux bois d'avant 1956), de yachts classiques et "esprit de tradition". L'occasion aussi d'une fête à terre sur l'esplanade du Bastion Saint -Jaume avec animations, expositions et rencontres avec les équipages. Cette grande fête commence dès ce soir avec à 20 heures une "soirée nostalgie année 80".