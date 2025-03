Votre newsletter fait sa pause estivale et revient sous un autre format fin août

Votre newsletter va faire sa pause estivale. Vous la retrouvez le vendredi 23 août sous un autre format. Webtimemedias.com se renouvelle en effet lui aussi et va passer sur le CMS nouvelle génération de sophianet.com, site lancé en fin d'année dernière. Un nouveau look et surtout de nouvelles ambitions. Bon été à toutes et à tous.