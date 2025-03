WAICF : 25 startups azuréennes invitées par la MIA

Une opportunité unique pour 25 start-ups des Alpes-Maritimes qui seront invitées à participer au prochain World Artificial Intelligence Cannes Festival du 8 au 10 février 2024 au Palais des Festivals de Cannes et pourront bénéficier ainsi de la visibilité exceptionnelle qu’apportera cette 3ème édition. Dans le cadre d’un appel à candidatures ouvert jusqu’au lundi 20 novembre, la MIA (la Maison de l’Intelligence Artificielle du Département à Sophia Antipolis) propose en effet à 25 start-ups maralpines de participer au salon et de bénéficier :

d’un espace dédié pendant 3 jours sur le stand du Département « Côte d’Azur France, Terre d’IA » ;

d’un accès à la zone de démonstration du village start-ups du stand ;

d’un temps de présentation dans le cadre de l’animation du stand « Côte d’Azur France, Terre d’IA » ;

d’un accès au WAICF.

Rendez-vous exclusivement dédié à l’IA, aux leaders de la tech, et aux enjeux économiques, humains et sociétaux, le WAICF a réuni l’année dernière plus de 230 exposants, 300 conférenciers, 60 start-ups et 14.500 visiteurs de tous horizons. L’occasion pour le Département qui se positionne comme Terre d’IA et la Maison de l’Intelligence Artificielle (MIA) de présenter avec ses partenaires l’IA azuréen. Jusqu’au lundi 20 novembre 2023, il est possible de déposer une candidature sur le site internet de la MIA dans les délais spécifiés.

Pour être éligibles, les start-ups doivent notamment :