WAICF : appel à candidatures pour exposer sur le stand du Département

La 4ème édition du World AI Cannes Festival approche. Elle aura lieu du 13 au 15 février 2025 et une porte y sera ouverte aux startups azuréennes de l’IA qui pourront y présenter leurs services et innovations. Le Département, qui soutient le WAICF, disposera en effet à nouveau au Palais des Festivals de Cannes d’un espace animé par la Maison de l’IA et dédié aux acteurs et animateurs de l’IA azuréen. Un appel à candidatures est aussi lancé pour une vingtaine de startups azuréennes qui pourront exposer gratuitement sur le stand des Alpes-Maritimes. A la clé : une visibilité via un espace dédié sur le stand "Côte d'Azur France, Terre d'IA", un temps de présentation dans le cadre de l'animation du stand et, bien sûr, un accès au salon.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au vendredi 8 novembre 18h00. Un comité de sélection, composé de représentants du Département et de la Maison de l’Intelligence Artificielle sera constitué pour analyser les candidatures. Les candidatures retenues seront annoncées le 25 novembre.