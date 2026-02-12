WAICF à Cannes : RX France passe la main à Informa

Alors que le 5ème WAICF (World Artificial Intelligence Cannes Festivals) ouvre ce jeudi matin, la nouvelle est tombée hier en fin d’après-midi. La société britannique RX, qui organise une bonne partie des grands salons cannois (MIPIM, MIPTV, MAPIC…) passe la main à un autre grand organisateur déjà très présent à Cannes, Informa (Cannes Lions). RX France, avait pris le pilotage du WAICF en juillet 2023 en achetant Corp Events, l’organisateur du salon pour le compte de l'Institut EuropIA et de la SEMEC (Société d'économie mixte des événements cannois). RX s’est ainsi chargée de l’organisation des éditions 2024, 2025 et de celle de 2026 qui se tient sur deux jours, aujourd’hui et demain vendredi. (Photo DR : le pavillon des Alpes-Maritimes "Terre d'IA" l'an dernier où sont réunies les startups azuréennes de l'IA).

Informa va assurer l'organisation du WAICF à partir de 2027

Ce ne sera donc plus le cas de l’édition 2027. Leader international des événements B2B, Informa a annoncé renforcer son partenariat avec la Ville de Cannes en assurant l’organisation du WAICF à partir de 2027. Propriété de l’Institut EuropIA et de la SEMEC, comme le rappelle Marco Landi, président d’EuropIA, le salon qui a continué de grandir rejoindra ainsi The AI Summit Series d’Informa, la série internationale d’événements B2B dédiée à l’IA, pionnière et établie à l’échelle mondiale, avec des éditions à Londres, New York, Las Vegas, Melbourne et Singapour.

“Cannes s’affirme comme une plateforme mondiale des entreprises de la créativité, de l’innovation et des technologies de pointe” a rappelé David Lisnard, maire de Cannes. “La décision de s’associer à Informa pour le World AI Cannes Festival s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Informa organise notamment les Cannes Lions, événement de référence internationale des industries créatives, dont le succès et le rayonnement illustrent son expertise. En s’appuyant sur ce savoir-faire, le World AI Cannes Festival va renforcer son ambition internationale, s’ancrer durablement dans notre ville et accueillir les leaders mondiaux de l’IA”

Ce changement d’organisateur a été approuvé par les autres partenaires. Pour Jean-Michel Arnaud, président du Palais des Festivals, “le partenariat avec Informa à partir de 2027 renforcera le positionnement international de l’événement, tout en conservant son ancrage cannois”. Pour Charles-Ange Ginesy, président du Département, "il permettra “au WAICF de disposer des ressources nécessaires pour renforcer le rayonnement international de notre écosystème local”. Pour Marco Landi, “l’organisation du WAICF par Informa à partir de 2027 marque une nouvelle phase de son développement international”.

Une inauguration par la ministre du numérique

A Cannes, pour ce 5ème WAICF, 10.000 professionnels internationaux, 320 intervenants experts et 220 exposants, sont attendus sur les deux jours autour des usages concrets de l’intelligence artificielle dans les grands secteurs économiques, santé, industrie, collectivités territoriales ou finances. Ce matin, l’inauguration à 9h30 sera marquée par la venue d’Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique. Elle inaugurera le festival et prononcera un discours consacré à sa vision de la stratégie française en matière d’intelligence artificielle ainsi qu’au bilan du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle de Paris, dans le cadre de la semaine d’anniversaire. Un épisode marqué par la prise de parole d’un robot.

La matinée sera consacrée à une visite des stands. Puis, en début d’après-midi, cap sur Sophia Antipolis, au pôle Alpha inauguré fin janvier. Dans ce nouveau lieu emblématique d’innovation, d’entrepreneuriat et de recherche académique, la ministre participera à une table-ronde réunissant des étudiants-chercheurs et des acteurs de l’écosystème. Cannes et Sophia, même combat pour l’IA.