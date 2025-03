WAICF : deux masterclass d’Inria Academy sur l’utilisation de l’IA en entreprise

Deux masterclass gratuites sur l’utilisation de l’IA en entreprise, animées par des experts IA de l’Inria Academy, sont proposées à l’occasion du WAICF (World Artificial Intelligence Cannes Festival) qui se tient du 8 au 10 février prochain au Palais des Festivals. La première masterclass sur le thème “Apprentissage automatique, les briques technologiques pour les PME” est programmée le jeudi 8 février de 16h à 17h en présentiel. Elle sera animée par Phd Laure Bourgois et s’adresse aux dirigeants ou managers au sein d’une PME qui cherchent à comprendre quel bénéfice ils peuvent tirer de l’apprentissage automatique. Les bénéfices peuvent notamment être tirés dans la personnalisation (améliorer l’expérience client), l’optimisation (automatiser des process business) et la sécurité (renforcer la détection des fraudes).

Dans le cadre du projet SME4DD, Inria Academy propose ainsi ce module de formation Executive Education sur les outils IA adaptés aux problématiques PME. Session gratuite mais inscription obligatoire.

La seconde masterclass, sur le thème de “Comment les entreprises peuvent-elles bénéficier d’une expertise de pointe de recherche ?” sera donnée le lendemain, vendredi 9 février de 15h30 à 16 heures par François Caud, PhD, Ingénieur Data Scientist Inria à DataIA à Saclay. Elle portera sur RAMP est un outil collaboratif pour le prototypage de code et l’évaluation des workflows d’apprentissage automatique. Il est principalement utilisé pour construire et exécuter des Data Challenges sur la plateforme ramp.studio. Seront expliqués la philosophie de RAMP et les composants essentiels d’un challenge, en illustrant avec quelques exemples de projets déjà déployés. Sera démontrée l’utilité significative des défis de données RAMP dans la formation initiale et continue.