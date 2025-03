WAICF : entrez dans la révolution de l’Intelligence Artificielle

Aux premières loges de la révolution de l’Intelligence Artificielle ! C’est là que le World AI Cannes Festival va vous permettre de vous placer. Pour sa troisième édition, du 8 au 10 février au Palais des Festivals, il fera de Cannes le centre névralgique mondial de l’IA. Reliant Sophia Antipolis, première technopole d’Europe, à Cannes, championne mondiale de l’événementiel, il réunira les leaders de la tech et viendra éclairer les enjeux économiques, humains et sociétaux qui impacteront nos vies dans un avenir proche.

Deux jours pro et une journée grand public

Cela aussi bien à travers le volet professionnel (les deux premiers jours) et le volet grand public du samedi. Pour les professionnels, ce rassemblement leur donne l’occasion de faire le point sur l'actualité de leur marché, d'apprendre des meilleurs experts et de rencontrer des décideurs et dirigeants d'entreprise de premier plan. Les jeudi 8 et vendredi 9 février leur seront consacrés avec des conférences stratégiques, des ateliers de réflexion, des stands d’exposition et des sessions de networking.

La journée du samedi 10 février ouvrira ses portes largement au grand public qui pourra partir à la découverte de l’IA avec des animations et des expériences ludiques.

L'observatoire des tendances du marché

Comme pour les deux premières éditions, le WAICF 2024 sera composé de plusieurs zones thématiques, permettant de découvrir l’intelligence artificielle sous toutes ses facettes. Chaque zone accueillera des entreprises et acteurs de l’IA présentant leurs solutions et proposant des démonstrations et expériences immersives.

La nouvelle programmation vise à faire le lien entre le monde des entreprises et la société civile. Le Festival souhaite ainsi être l’observatoire des tendances du marché et un lieu d’échanges et de rencontres pour les professionnels tout en offrant au grand public une vision de ce que l’IA pourrait transformer dans son quotidien.

Les nouveautés de la 3ème édition

Nouveauté dans cette édition 2024 : la participation de plusieurs pays à travers des pavillons internationaux. Ce sera une occasion pour les visiteurs de faire un tour du monde de l’Intelligence Artificielle et de découvrir les startups qui bouleverseront, demain, le secteur de la Tech. Les plus grandes universités mondiales et les meilleurs chercheurs sur l’Intelligence Artificielle seront également présents sur le Festival. A noter aussi, l’organisation d’un VC Summit que sponsorise l'accélérateur Allianz. Il ouvrira ses portes à un public exclusif d’investisseurs qui viendront échanger et s’informer auprès d’experts reconnus sur les problématiques d’investissements dans l’IA et découvrir les startups les plus innovantes du secteur.

En plus de ces nouveautés, le WAICF accueillera comme l’année dernière des masterclass destinées aux dirigeants et professionnels souhaitant se mettre à niveau sur l’Intelligence Artificielle, des workshops et démonstrations de solutions ainsi que des pitchs startups avec plus de cinquante jeunes pépites venant présenter leurs projets. Quelque 16.000 participants sont attendus sur les trois jours pour cette édition 2024, la première sous la marque de RX. L’organisateur des MIPIM, MITPV, MAPIC et autres salons cannois, qui a racheté l'an dernier CORP Agency, le pilote des deux premiers salons, compte bien faire du WAICF l'un de ses futurs blockbusters.