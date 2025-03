WAICF : Hivenet lance PoliCloud, le mini data center en conteneur

Cannes avait annoncé à l’occasion du WAICF au Palais des Festivals.une nouvelle expérimentation technologique souveraine en matière de sécurisation des données et d’IA frugale : il s’agit de PoliCloud, un conteneur hautement technologique qui est un véritable micro data center dédié au stockage et à l’IA. Cette innovation, première européenne, a été dévoilée hier matin par David Lisnard, le maire, et David Gurlé, le fondateur de Symphony et de Hivenet, en présence de Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’IA et au numérique et de toutes les personnalités présentes à l’inauguration du World Artificial Intelligence Cannes Festival. Une pleine audience. (Photo DR : Ceci n'est pas un conteneur, c'est un PoliCloud est-il bien noté sur ce nouveau mini Data Center présenté hier au WAICF).

Une réponse aux besoins d'infrastrutures

Qu’est ce que PoliCloud et en quoi ses mini Data Centers peuvent changer les choses dans le monde du stockage informatique et de l’IA ? David Gurlé l’a expliqué au micro en soulignant que la révolution IA en cours était la plus importante que l'humanité ait jamais connue. “Des centaines de milliards de dollars ont été investis dans le monde pour créer des data centers et nous voulons apporter notre petite pierre à l'édifice. Mais d'une autre manière. Une manière qui est communautaire, et va répondre aux défis posés par l'énergie, par l'espace, par le temps qu'il faut pour mettre son infrastructure en place”.

Un conteneur avec 2 pétabytes d'espace disque et 104 GPU Nvidia

Présenté sur le parvis du palais des festivals, PoliCloud est “un conteneur qui détient des équipements informatiques de dernier cri. Il permet la gestion des flux pour l'apprentissage et l'inférence, afin que chacun puisse utiliser des informations à ses besoins” poursuit David Gurlé. Ce format a été retenu pour lutter contre les risques de désert numérique. Les villes pourront s’équiper avec un coût énergétique minimal (le système est présenté comme particulièrement frugal), afin que leurs écosystèmes puissent utiliser ce réseau pour innover. Le conteneur, avec à l’intérieur 2 pétabytes d’espace disque (soit deux millions de gigaoctets) et 104 GPU Nvidia, est proposé à l’achat (800.000€) ou en location et servira pour le stockage (données de la commune et de ses habitants) et pour l’entrainement des modèles d’IA.

Stockage des données et entraînement des modèles d'IA

A Cannes, ce premier conteneur PoliCloud est dédié à l’IA. Il est issu d’un partenariat entre Hivenet et la ville de Cannes sous le leadership du ministre et ouvre ainsi le bal du Cloud distribué. Ce “numéro 1” restera dans l’Agglomération Cannes Lérins, mais a vocation d’initier une véritable révolution du marché du cloud en France et en Europe. Grâce à son réseau décentralisé de micro data centers, PoliCloud compte offrir une alternative souveraine, écologique et économique face à la dépendance croissante aux global hyperscalers du secteur, notamment pour le stockage des données et l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle. Des contrats avec 5 communes ont déjà été signés.

Placer les communes au coeur de l'innovation technologique

Le projet s’appuie sur la technologie Hivenet, la société fondée par David Gurlé sur le cloud distribué. Développée avec l'aide d’Inria Sophia, elle permet de combiner les capacités de data-centers distincts dans un réseau unique et sécurisé. En complément des gros data centers comme celui qui est en aménagement à Mougins, PoliCloud vise à placer les communes et les collectivités locales européennes au cœur de l’innovation technologique et de la révolution IA. La grande révolution civisationnelle que nous vivons aujourd’hui et que nous ne devons pas manquer.