WAICF : le raz-de-marée de l’IA au Palais des Festivals de Cannes

La semaine prochaine sera celle de l’IA. En France, avec le Sommet mondial pour l'action sur l'Intelligence Artificielle de Paris les 10 et 11 février. Sur la Côte d’Azur, avec la 4e édition du WAICF, le World Artificial Intelligence Cannes Festival, plus grand salon mondial dédié à l’Intelligence Artificielle. Durant trois jours, au Palais des Festivals de Cannes, les professionnels internationaux, startupers et chercheurs vont présenter les innovations majeures de l’IA et sensibiliser les visiteurs aux enjeux économiques, humains, éthiques et sociétaux de cette technologie. Cette année, 320 intervenants internationaux et 220 entreprises exposantes y participeront tandis que 250 conférences stratégiques sont programmées et que 14.000 professionnels et visiteurs sont attendus. (Photo WTM : le pavillon des Alpes-Maritimes l'an dernier au WAICF).

Le premier événement mondial dédié à l'IA

“En trois éditions, le World AI Cannes Festival est devenu le premier événement mondial dédié spécifiquement à l’intelligence artificielle” a souligné David Lisnard, maire de Cannes, ville qui a initié ce salon avec le Département et l’Institut Europia. “Cette réussite spectaculaire renforce Cannes comme le carrefour des rencontres internationales et l’épicentre d’un écosystème à la fois local et international, positif, proactif et audacieux en matière d’innovation. Le WAICF répond au défi étourdissant de la création autour de l’IA. C’est un enjeu planétaire, anthropologique et, bien évidemment, économique”, a ajouté le maire.

"Notre devoir est de devenir un pays et un continent producteurs d’IA"

Fervent des dernières technologies (il pousse la ville du Festival son palais et ses commerces à s’ouvrir aux crypto-monnaies), il est particulièrement sensible au raz-de-marée de l’IA. “En 2024, le marché de l’IA a dépassé les 300 milliards de dollars. Il atteindra au moins les 1 000 milliards de dollars en 2030, uniquement pour la production. La France et l’Europe ne peuvent pas rester en troisième division, derrière les États-Unis et la Chine, et doivent maîtriser l’IA, notamment celle connectée aux nanotechnologies et à la robotisation. Notre devoir est de devenir un pays et un continent producteurs d’IA pour en maîtriser l’usage, car on ne maîtrise que ce que l’on produit, et de ne plus apparaître en simples régulateurs. C’est la seule façon de prospérer et de garantir notre sécurité et nos libertés.”

27 startups azuréennes sur le pavillon "Alpes-Maritimes, Terre d'IA"

Jeudi, lors de cette 4e édition, David Lisnard, et David Gurlé, fondateur et directeur général de Hivenet, annonceront, d’ailleurs le lancement d’un dispositif innovant – une première en Europe – en matière de sécurisation des données et d’IA frugale. Quant aux startups IA, elles seront présentes au coeur même du WAICF. Le Département a invité 27 startups maralpines qui ont mis de l’IA dans leurs produits, a exposer sur son pavillon ‘’Alpes-Maritimes, Terre d’IA’’. Plus de 300 m² dédiés aux partenaires, aux démonstrations, et à l’innovation azuréenne dans des domaines tels que la santé, l’environnement, la frugalité énergétique ou encore les territoires intelligents. L’occasion de montrer que le futur de l’IA est ici, dans les Alpes-Maritimes.

Deux journées professionnelles pour découvrir les dernières tendances...

Quant au format même de ce salon qui a grandi, il est resté le même depuis sa naissance : deux jours professionnels et une dernière journée pour le grand public. Les jeudi 13 et vendredi 14 février sont ainsi dédiés aux professionnels, avec des conférences stratégiques, des ateliers de réflexion, des stands d’exposition, des sessions de networking et des espaces de démonstrations. Ces journées offrent une occasion unique de découvrir les dernières tendances, d’échanger avec des experts de renommée internationale et de rencontrer des dirigeants influents du secteur. Les plus grandes entreprises de tous secteurs confondus sont présentes pour partager leur expérience et ambition pour le futur de l’IA.

... et un samedi grand public

Samedi 15 février, le festival ouvre ses portes au grand public pour une journée entièrement consacrée à la découverte de l’IA à travers des animations interactives et des expériences ludiques, permettant à tous d’explorer le potentiel et mieux comprendre cette technologie. Le Palais des Festivals, lieu d’apprentissages, de rencontres et de réflexions autour de l’IA dans ses multiples applications !