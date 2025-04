WAIFF à Nice : un premier Festival du Film IA à guichets fermés

Tapis rouge à partir de 19 heures, demain vendredi 11 avril au cinéma multiplex Pathé Gare du Sud à Nice, pour l’ouverture du WAIFF (World Artificial Intelligence Festival Film), premier festival des films entièrement réalisés avec l’Intelligence Artificielle. Il est organisé par le Département des Alpes-Maritimes, la Maison de l’Intelligence Artificielle et l’Institut EuropIA, en partenariat avec TechCannes, ClapAction, Genario et Studio Laffitte. Plus de 1.000 films ont été reçus venant de 53 pays différents et une première sélection a été réalisée. Une quinzaine d’entre eux ont été retenus dans la compétition officielle du meilleur film IA. Il s’agit de courts métrages qui seront projetés lors de la cérémonie de remise des prix. (Photo DR).

Mais le festival débutera par une séquence originale : un procès fictif de l’IA au cinéma. Question posée au tribunal : amie ou ennemie ? L’IA est-elle l’avenir ou la fin du cinéma ? Ce procès fictif se fera suivant un scénario précis. Le film ECHO, thriller phénomène aux 18 millions d’entrées, a conquis la France… mais déclenche une tempête. Son scénario, son casting, ses dialogues et sa musique ont été entièrement créés par une intelligence artificielle, une première mondiale. Si le public applaudit, la profession s’interroge : un film sans tournage ni acteurs peut-il être reconnu comme une œuvre cinématographique ? A chacun de juger.

Ce débat très théâtralisé, se déroulera physiquement, avec tribunal et acteurs, dans une des grandes salles du Pathé où se trouveront le jury présidé par Claude Lelouch et les professionnels. Il sera retransmis en direct dans les quatre autres salles ainsi que sur la plateforme Cuult'. A l’issue du "procès", place à la remise des prix. Le jury dévoilera les gagnants du concours de films IA et les 7 prix décernés : 3 pour le meilleur film IA, et 4 pour le meilleur synopsis de long métrage, meilleure bible de série, meilleur film sur smartphone, et un coup de cœur du Département.

Une mauvaise et une bonne nouvelle pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits pour ce festival. Les 900 places ont été prises et il affiche complet. En revanche le procès, les temps forts et la remise des prix pourront être suivis en direct sur la plateforme CUULT’.

Le lendemain, samedi, place aux rencontres professionnels du cinéma et de l’IA. Au Palais des Rois Sardes, à Nice, des échanges sont organisés entre les grands acteurs de l’écosystème (producteurs, réalisateurs, scénaristes, investisseurs et experts IA) sur l’utilisation de l’Intelligence Artificielle dans le monde du cinéma Quelque 150 professionnels du secteur sont attendus pour participer à des keynotes, tables rondes sur les nouveaux business models, les stratégies et les nouveaux récits de l’IA. Il sera question de l’IA au service de la créativité cinématographique, des nouveaux métiers et workflows, de l’IA et du financement du cinéma, des droits d’auteurs, des nouvelles pratiques. Un regard sur ce nouveau monde du cinéma qui est ouvert par les Alpes-Maritimes, terre d’IA et de cinéma.