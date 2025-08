Webconf : faire monter en compétences les équipes IT

Dans le développement logiciel, les méthodologies et les technologies sont multiples, se renouvellent, sont remplacées par de nouvelles: il devient indispensable pour des développeurs et développeuses d’avoir une stratégie pour se former en continu sur ces sujets. Sachant cela, comment une entreprise peut-elle mettre en place une culture de l’apprentissage et du partage de connaissance au sein des équipes IT ? C’est la question à laquelle apporteront des réponses Promyze et UpSkill4IT à Sophia à l’occasion d’une web conférence sur le thème ”Agile Learning : comment faire monter en compétences les équipes IT ?". Elle aura lieu jeudi 25 mai à 12h30. Trois intervenants : Julien van Quackebeke, CEO de UpSkill4IT, Cédric Teyton et Arthur Magne, respectivement CEO et CTO de Promyze.