Webinaire EdTech : les technologies au service de l’éducation

Pour ceux qui s’intéressent aux technologies mises au service de l’éducation, un webinaire à suivre : la présentation du livre blanc de la filière EdTech, "Les technologies au service de l'éducation - une chance pour la France", jeudi 29 février de 16h30 à 17h30 sur Team. Pour booster la filière EdTech, les organisations Afinef, Educazur, Edtech France, Edtech Grand Ouest et Numeum ont collaboré pendant des mois pour publier ce document. Il analyse les EdTechs pour le scolaire, le supérieur, la formation continue et avance 12 mesures pour dynamiser l’écosystème EdTech français et améliorer la performance du système éducatif et professionnel.