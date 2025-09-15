Un webinaire pour se lancer dans la franchise sans se ruiner

“Combien coûte vraiment une franchise ? Et comment la financer sans se ruiner ? C’est le thème d’un webinaire organisé par la CCI Nice Côte d’Azur et la Banque Populaire Méditerranée le 25 septembre à 9h30. Il s’adresse aux porteurs de projets et aux futurs franchisés. La franchise permet de se lancer dans l’entrepreneuriat tout en bénéficiant de la notoriété et du savoir-faire d’une marque déjà reconnue. Ce modèle séduit aussi de plus en plus de porteurs de projets : il permet de créer son entreprise en étant accompagné, tout en s’appuyant sur une méthode commerciale et opérationnelle qui a fait ses preuves.

Mais les réalités financières sont à bien comprendre avant de se lancer. Coûts à prévoir réellement, droits d’entrée, redevances, apport personnel, investissements en matériel, budget marketing… Il s’agit d’éviter les pièges et d’opter pour les solutions qui permettent de financer son projet sans mettre en péril ses finances personnelles. Ce webinaire animé par experts du secteur et des conseillers en financement vous montrera comment évaluer un projet de franchise, réfléchir à un prévisionnel réaliste, et accéder aux dispositifs d’accompagnement bancaire adaptés.