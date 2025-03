WebTimeMedias se réinvente lui aussi

La nouvelle version de Webtimemedias est en ligne. Elle prend son envol aujourd’hui. Ceux qui connaissent déjà Sophianet.com, le site d’information de la technopole et du high-tech azuréen, ne seront pas dépaysés. Hors le code couleur, ils retrouveront la même structure portée par le même CMS (Contend Management System). Au centre de la page, comme dans les réseaux sociaux, le fil d’information. Il se déroule de l’article le plus récent au plus ancien. Ce fil infos est entrecoupé par des focus sur des secteurs, filières, sujets thématiques ou espaces annonceurs.

Sur la gauche, les points d’accès aux contenus. On y trouve la recherche optimisée pour le site avec une première fenêtre pour la recherche simple et un bouton pour la recherche avancée. Cette recherche s’appuie sur un moteur puissant fourni par Algolia, une “licorne” française basée aujourd’hui aux Etats-Unis. Le bouton “Explorer” ouvre quant à lui sur toute une série de thèmes majeurs (de #acteurs à #videos en passant par #Nice, #tourisme...). Plus bas, en cliquant sur “Shorts”, vous avez un accès à l’ensemble des courts articles, les “échos”, qui ne passent pas en fil central, mais sont ainsi regroupés.

Sur la colonne de droite, un espace est dédié à l’inscription à la newsletter hebdomadaire de Webtimemedias (elle aussi adopte un nouveau format). Sur ce côté droit se trouvent également une fenêtre sur les derniers “shorts” publiés et deux boutons d'accès aux réseaux sociaux du site.

Mais le changement ne se tient pas uniquement dans le format. Il porte aussi sur le contenu de chacun des deux sites, Webtimemedias et Sophianet. Jusqu’à présent, Sophianet dupliquait en grande partie les articles de Webtimemedias dans son ancienne formule. Désormais, chaque site suivra une ligne distincte.

Sophianet,com est dédié à la Côte d'Azur high tech dont la technopole est un drapeau. Sont ciblés les acteurs, les outils, les entreprises, les startups, les usages de ce "monde de Sophia" engagé en plein dans la révolution de l'IA et la nouvelle ère numérique. Webtimemedias.com se concentrera sur l'évolution de l'économie traditionnelle du territoire azuréen avec les grandes transitions en cours (numériques, environnementales, sociales), les tendances des grands secteurs (tourisme, immobilier, commerce, industrie…), la mutation de ses villes stars et toutes les opportunités qu’ouvrent les grands basculements en cours.

Engagée il y a maintenant 25 ans, l'aventure Webtimemedias continue.