Mon week-end aux Musées : une immersion dans l’art et l’histoire de la Côte

Avec la 3ᵉ édition de “Mon week-end aux Musées”, la Côte d’Azur vous propose ce week-end, les 31 janvier et 1er février, une immersion festive et conviviale dans l’art et l’histoire du territoire. Coordonnée avec Côte d’Azur France Tourisme, l’opération invite petits et grands à (re)découvrir près de 40 musées, fondations et sites patrimoniaux, de Menton à Fréjus, à travers une programmation spéciale d’animations, le plus souvent gratuites ou à tarif réduit. (Photo DR : l'affiche de "Mon week-end aux Musées".

Pendant deux jours, chaque établissement partenaire propose un programme spécifique : visites guidées, ateliers créatifs, parcours familles, jeux de piste ou performances artistiques, généralement sans supplément par rapport au droit d’entrée. Les grands maîtres sont à l’honneur, avec par exemple des animations autour de Picasso à Antibes, Renoir à Cagnes-sur-Mer ou Fernand Léger à Biot, mêlant découverte des œuvres et pratiques artistiques accessibles à tous les publics.

L’événement se distingue aussi par ses médiations originales et ses expériences immersives. À Nice, la Villa Arson et le MAMAC proposent un après-midi inspiré d’Alexander Calder, mêlant atelier de fabrication de mobiles et performance artistique. À La Napoule, un atelier gratuit de dessin en mouvement, inspiré de Kandinsky, permet de découvrir le château autrement, tandis qu’ailleurs escape games, visites contées ou enquêtes ludiques transforment les musées en véritables terrains d’aventure culturelle.

Pensé comme un rendez-vous familial et territorial, “Mon week-end aux Musées” valorise la richesse et la diversité de l’offre culturelle azuréenne. Des Alpes au littoral, des musées d’art aux sites historiques, l’événement offre une multitude de portes d’entrée pour éveiller la curiosité, transmettre le goût de la culture et créer des souvenirs partagés. Une invitation à vivre l’art autrement, à son rythme, et à redécouvrir la Côte d’Azur sous un angle aussi créatif qu’inspirant.