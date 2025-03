Welcome to région Sud : un guide pour faciliter l’installation des entreprises

Un guide pratique pour faciliter l’installation des entreprises et des talents dans la région Sud : c’est ce que lance risingSUD avec Welcome to région Sud. Entreprendre ou déménager dans une nouvelle ville ou un nouveau pays s’apparente souvent à un parcours du combattant. Pour faciliter les démarches administratives et logistiques des nouveaux arrivants, le site risingsud.fr propose désormais un guide pratique, en français et en anglais. Welcome to région Sud s’attache à ce qui est essentiel pour réussir son installation. Il apporte aux dirigeants, aux talents et à leurs familles les informations et les contacts clefs et utiles pour créer une entreprise, trouver un emploi, demander un visa, trouver un logement, inscrire ses enfants à l’école ou découvrir le Sud. Un guide réalisé avec le soutien de la Région Sud et 50 partenaires référencés (organismes publics, banques, experts comptables, écoles, …),