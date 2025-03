World AI Cannes 2024 : 8.000 visiteurs professionnels

Rx (ex Reed Midem) vient de donner les chiffres de fréquentation de la 3ème édition du World AI Cannes Festival qui s’est jouée sur trois jours au Palais des Festivals en fin de dernière semaine : plus de 8 000 visiteurs professionnels (soit + 36% vs 2023) sur les deux journées dédiées (le jeudi et vendredi), et plus de 5.000 visiteurs grand public sur la journée du samedi. Si le chiffre de 16.000 visiteurs attendus n’a pas été atteint, ce festival dédié à l’IA a pris son envol sur son volet professionnel. A noter aussi que la journée grand public, en dépit d'un programme remarquable, a été freinée par l’alerte “jaune” pour pluie et inondation qui n’incitait pas aux déplacements ce jour là.