World AI Film Festival : une 2ème édition en grand à Cannes avec Gong LI

Et si Cannes, capitale mondiale du cinéma avec son festival du film, devenait aussi la capitale du nouveau cinéma sorti de la révolution de l’Intelligence Artificielle ? La Côte d’Azur, avec l’Institut EuropIA à Sophia Antipolis (il a déjà été à l’origine avec le Département du World Cannes IA Festival), avait fait un essai l’an dernier avec l’organisation à Nice du premier WAIFF, le World AI Film Festival. Un succès au-delà des espérances avec 2 000 participants, 1 500 films de 85 pays !

De quoi encourager les organisateurs, parmi eux le Studio Laffitte de Julien Raoult, Marco Landi, président de l’Institut EuropIA, a frapper beaucoup plus fort cette année et surtout à internationaliser au maximum la manifestation. C’est ce qui a été fait pour la 2ème édition du World AI Film Festival (WAIFF). Programmée en grand, au palais des festivals de Cannes les 21 et 22 avril 2026 elle est placée sous la présidence de l’actrice chinoise Gong LI (Claude Lelouch, président de la première édition assurant la présidence d’honneur). Une seconde édition qui affiche clairement une ambition renforcée : plus de diversité, plus d’international, et de nouveaux partenariats en Asie, Amérique latine, et Europe.

Si l’an dernier, Claude Lelouch, cinéaste français emblématique, avait symbolisé l’ouverture du cinéma plus classique aux nouvelles technologies de l’IA, Gong LI est le symbole de l’internationalisation de la manifestation. Icône du cinéma chinois, elle a contribué à faire connaître le cinéma asiatique dans le monde et a travaillé avec des réalisateurs majeurs comme Zhang Yimou (Le Sorgho rouge), Michaël Mann (Miami Vice), Chen Kaige (Adieu ma concubine) ou Wong Kar-Wai (2046). Elle a été multi-récompensée à Cannes, Venise ou encore Berlin. Hollywood l’a également accueillie : Mémoires d’une geisha (2005), Miami Vice (2006), Hannibal Rising (2007). Reconnue pour son charisme, son engagement et sa capacité à incarner des rôles puissants, Gong LI incarne parfaitement la vision du WAIFF : un dialogue entre tradition et modernité, entre émotion et innovation.

Le WAIFF, dans ses ambitions, bénéficie aussi du fort soutien du département. “Notre mission est claire : faire des Alpes-Maritimes un laboratoire vivant de l’IA” répète volontiers Charles-Ange Ginésy, son président. “Le WAIFF incarne parfaitement cette ambition : à la frontière entre culture et technologie, innovation et éthique. Il pose des jalons essentiels pour une création cinématographique, où l’IA sublime l’humain sans l’effacer.”

De son côté, David Lisnard, maire de Cannes, n’est pas de reste. “L'accueil de cet événement, prévu quelques semaines à peine après la 5ème édition du WAICF, le plus grand salon mondial dédié à l'IA, s'inscrit dans le programme municipal ''Cannes on Air'', qui vise à faire de Cannes et des Alpes-Maritimes l'épicentre européen de l'écriture et de la création audiovisuelle", souligne-t-il. "Par ailleurs, il renforce Cannes comme le carrefour des rencontres internationales en matière d'innovation.”

Quant à Marco Landi, il rappelle que la première édition de ce festival festival “a été un immense pari… et un succès incroyable. Nous avons vu que l’IA ne détruit pas la créativité, elle la stimule. L’imagination reste humaine. L’IA est un outil, un prolongement de notre savoir.” Et de conclure “le WAIFF est né, et il a un grand avenir.”