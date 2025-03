Un World AI Film Festival dans la foulée du WAICF

Bienvenue au World AI Film Festival (WAIFF), le premier festival au monde qui met en valeur les outils de l’intelligence artificielle et les valeurs du cinéma. Dans la foulée du WAICF (World Artificial Intelligence Cannes Festival) dont la quatrième édition se tiendra du 13 au 15 février au Palais des Festivals, suivra un WAiFF (World AI Film Festival) du 11 au 12 avril, festival dédié au monde du cinéma redessiné par l’IA. Il se jouera à Nice et à Antibes. L’occasion de montrer que la Côte d’Azur, avec Sophia Antipolis, se positionne plus que jamais comme une “terre d’IA”

Repousser les frontières de la création

Ce nouveau WAIFF est organisé par le Département des Alpes-Maritimes avec l’Institut EuropIA, tous deux également à la manoeuvre au WAICF. L'objectif est d'incarner la vision d’un futur où la technologie et l’humain s’unissent pour repousser les frontières de la création, tout en promouvant une intelligence artificielle respectueuse des droits des créateurs et du copyright.

Dédié aux films créés avec l'IA

Première rencontre internationale dédiée aux films créés avec l'intelligence artificielle, il se déroulera au Cinéma Belmondo à Nice et au Palais des Congrès de Juan-les-Pins avec des projections, des tables rondes. “Il s’agit de mettre en évidence la façon dont l’IA redessine le monde et plus spécifiquement l’art cinématographique”, explique Marco Landi, président de l’Institut. “Nous allons organiser des formations pour les jeunes afin qu’ils sachent utiliser l’IA pour faire des films. Il y aura des tables rondes, des rencontres avec des producteurs et des réalisateurs, des discussions autour de la Propriété Intellectuelle de ces nouvelles oeuvres ainsi que des expositions.”

Appel aux candidats pour la compétition

Et bien sûr, des prix seront décernés. Il y en aura quatre : Meilleur film IA, meilleur scénario, meilleure bible de série, meilleur film réalisé sur smarphone. Un jury sera chargé de retenir quatre lauréats dont les oeuvres reflètent l’essence de ce cinéma de demain. Un appel est d’ailleurs lancé aux candidats de ce concours du film AI (Inscriptions)

Une première expérience, l'an dernier, avec techCannes

Co-organisatrice de ce nouveau festival, Sarah Lelouch, fille de Claude Lelouch, avait déjà lancé l’an dernier, sur un autre format, techCannes, lors du Festival du Film de Cannes. Ce nouvel événement a assuré la rencontre entre la Tech et le Cinéma pendant quatre jours du 17 au 20 mai 2024 sur une plage de la Croisette. Productrice innovante, fondatrice de deux initiatives majeures (TechCannes Business Club) et ClapAction, elle apporte son expertise en création de communautés et son engagement pour un cinéma novateur. Elle tient aussi à rappeler que la tech, si elle est incontournable, ne remplacera jamais le talent.