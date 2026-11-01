World Connect 2026 : le transport aérien mondial se donne rendez-vous à Monaco

Plus de 500 participants, 70 compagnies aériennes et 96 nationalités : la 17e édition de l’événement organisé par le réseau APG annonce une fréquentation record, du 4 au 6 novembre au Fairmont Monte-Carlo.

Monaco accueille cette semaine l’un des grands rendez-vous internationaux du transport aérien. Organisé par APG, réseau spécialisé dans la représentation et la distribution des compagnies aériennes, le World Connect 2026 réunira du 4 au 6 novembre au Fairmont Monte-Carlo plus de 500 professionnels, dont des dirigeants de 70 compagnies. Un record pour cette 17e édition, qui a contraint les organisateurs à réserver des chambres supplémentaires dans un hôtel voisin. Son président, Jean-Louis Baroux, évoque une fréquentation "jamais enregistrée jusqu’à maintenant". Le thème retenu porte sur la manière dont les acteurs du secteur peuvent s’adapter aux mutations du transport aérien tout en favorisant une croissance durable.

Parmi les intervenants annoncés figurent Pieter Elbers, ancien dirigeant de KLM et d’IndiGo, Roberto Alvo, directeur général de LATAM, et Yannick Assouad, directrice générale de Thales Avionics. Pour faciliter les échanges entre participants de 96 nationalités, les organisateurs reconduisent un dispositif de traduction simultanée multilingue fondé sur l’intelligence artificielle, déjà expérimenté l’an dernier. Le programme fait aussi place à la culture, avec un concert du pianiste Kotaro Shigemori, lauréat du prix Cortot 2026, et, pour la première fois, un défilé du couturier Christophe Guillarmé, avant le traditionnel dîner de gala.