World Connect à Monaco : le transport aérien reste-t-il fondamental ?

Alors que le transport aérien renoue avec la croissance après avoir été mis à l’arrêt par la crise Covid, que l’avion est de plus en plus montré du doigt comme facteur d’émission de CO2, la 14ème édition du World Connect va réunir du 1er au 3 novembre à l’Hôtel Fairmont de Monaco les professionnels mondiaux de l’aérien autour d’une question existentielle : l’utilité du transport aérien et son rôle fondamental dans les relations entre les hommes de tous les pays du monde.

Au programme de cet événement organisé par APG et présidé par Jean Louis Baroux, une vingtaine d’intervenants dont Sir Tim Clarck, CEO d'Emirates et Anne Rigai, CEO d'Air France. Tous deux partageront un panel sur le thème de “A quoi ressemblera le transport aérien dans le futur?”. Près de 500 participants sont attendus venant de 87 pays et 75 compagnies aériennes seront représentées par une centaine de leurs dirigeants.