Xavier Nogueras à Grasse : l’avocat pénaliste revient sur ses racines azuréennes

Le défenseur de Carlos ou de Jawad Bendaoud dédicacera samedi 14 novembre à la librairie Arts & Livres son récit très personnel, "Dans une famille, il y en a toujours un qui tourne mal".

Figure du barreau de Paris, Xavier Nogueras sera à Grasse le samedi 14 novembre, de 16h à 19h, pour une rencontre-dédicace à la librairie Arts & Livres. Il y présentera "Dans une famille, il y en a toujours un qui tourne mal," paru chez Mareuil Éditions. Originaire des Alpes-Maritimes, l’avocat pénaliste y entretient un lien intime : son père y exerçait comme juge d’instruction lorsqu’il est mort brutalement à 39 ans, alors que Xavier n’avait que neuf ans.

Cette disparition est au cœur du livre, un récit dans lequel il revient sur son enfance, sur les questions restées sans réponse et sur la manière dont cette histoire familiale a façonné son parcours. Devenu pénaliste, Xavier Nogueras a défendu plusieurs figures de grandes affaires judiciaires, dont Carlos, Dieudonné, Jawad Bendaoud et Loïk Le Priol, et il est intervenu au procès des attentats du 13-Novembre. Au-delà du témoignage, son livre interroge la justice, la défense pénale et la construction d’un homme marqué par l’absence de son père.