Yachting durable : les évolutions du Monaco Energy Boat Challenge

Favoriser l'innovation maritime durable à partir des technologies avancées pour la navigation de plaisance : c’est la marque du Monaco Energy Boat Challenge dont la 12ème édition se tiendra du 2 au 5 juillet. Après un record de fréquentation en 2024 (40 universités, plus de 700 étudiants de 25 pays), l’événement se renouvelle, tout en maintenant son “mentoring programme” et son job forum qui facilitent les échanges entre jeunes talents et professionnels de l’industrie. Soutenu par la Fondation Prince Albert II de Monaco, UBS, BMW et SBM Offshore, ce challenge attire des leaders du secteur comme Monaco Marine, Oceanco, Ferretti Group et Lürssen, consolidant sa place parmi les rendez-vous incontournables du yachting durable. (Photo @YCM Studio Borlenghi)

L’édition 2025 marque cependant une évolution majeure avec la disparition de la Solar Class, remplacée par des catégories plus innovantes comme la IA Class, dédiée aux navires autonomes, et la SeaLab Class, qui accueillera des bateaux jusqu’à 12 mètres intégrant des technologies de pointe telles que le méthanol vert et des systèmes de capture du carbone. La Energy Class, qui reste un laboratoire de prototypes zéro émission, élargit son champ d’innovation avec des solutions telles que l’hydrogène, le stockage d’énergie cinétique et les turbines éoliennes. Ces évolutions témoignent de la volonté du Yacht Club de Monaco de favoriser l’ingéniosité et l’expérimentation dans le domaine de la propulsion propre.

L’événement met également l’accent sur la reconnaissance des solutions les plus performantes, notamment avec le “Prince Albert II of Monaco Foundation Sustainable Yachting Technology Award”, doté de 25 000 €, qui récompense les innovations les plus efficaces en matière d’efficience énergétique et de réduction des émissions. Autant d’aménagements qui devraient permettre au Monaco Energy Boat Challenge de continuer à jouer un rôle clé dans la transition vers un yachting plus durable. Cela tout en favorisant la collaboration internationale entre chercheurs, ingénieurs et entrepreneurs du secteur maritime.