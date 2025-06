Yachting : le géant américain Safe Harbor s’offre Monaco Marine

La rumeur d’une mise en vente de Monaco Marine par son fondateur, Michel Ducros, courait depuis des mois sur les quais des ports de plaisance azuréens. Elle s’est révélée vraie. Le 12 juin dernier, le géant américain des marinas, Safe Harbor Marinas, a annoncé être entré en négociations exclusives pour un rapprochement avec le réseau azuréen de chantiers navals spécialisé dans le superyachting. (Photo DR : des chantiers spécialisés pour les grands yachts).

Dans un communiqué commun, les deux sociétés ont expliqué que, “dans un marché du yachting en forte croissance, Safe Harbor Marinas a exprimé son intention de s’appuyer sur le réseau Monaco Marine pour développer son activité dans le bassin méditerranéen grâce aux synergies entre les deux groupes. En particulier, ce rapprochement permettrait à Monaco Marine d’étendre son réseau de chantiers navals”. Cette opération, sous réserve des autorisations réglementaires requises, se traduirait “par l’acquisition de 100% du capital de Monaco Marine SA par Safe Harbor Marinas”.

Sur la Côte d’Azur, Monaco Marine, fondé en 1995 à Monaco, pèse lourd. La société dont le siège social est à Beaulieu-sur-mer, regroupe neuf chantiers situés entre Marseille et Monaco, incluant des sites à Marseille, La Ciotat, dans le Golfe de Saint-Tropez, à Antibes, Saint-Laurent-du-Var, Beaulieu-sur-Mer, Monaco.... Bénéficiant de sa position au cœur d’un des hauts lieux du yachting mondial, elle est devenue un acteur majeur du refit de superyachts en Méditerranée. Elle propose des services allant de l’entretien au réaménagement complet pour les bateaux de plaisance de 10 à 90 mètres et emploie environ 200 personnes pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 80 M€.

Safe Harbor est d’une taille encore bien supérieure. A partir de son siège social à Dallas au Texas, il détient et gère 139 marinas et chantiers navals aux États-Unis, à Puerto Rico et dans les Caraïbes. Mais il n’était pas encore présent en Europe. Racheté en avril dernier par Blackstone Infrastructure Partners pour 5,65 milliards de dollars, il tient désormais à traverser l’Atlantique avec un premier pas sur la Côte.