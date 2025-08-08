Yachts de légende à voile ou à moteur à la Monaco Classic Week

Plus de 120 unités qui ont marqué l’histoire de la navigation à voile et à moteur participeront à la XVIIᵉ Monaco Classic Week du 10 au 13 septembre dans la Principauté. Cet événement biennal, organisé depuis 1994 par le Yacht Club de Monaco, est reconnu comme l’un des plus prestigieux rassemblements mondiaux de voiliers et bateaux classiques. Il met à l’honneur les voiliers classiques, témoins de l'histoire du yachting et défend la préservation du patrimoine maritime, le respect de l’étiquette navale et la protection de l’environnement. (Photo DR : un superbe spectacle en mer face à la Principauté).

Pendant ces quatre jours, l’accès aux quais et au village exposants (artisans, peintres, photographes, Boutique Officielle YCM) sera gratuit pour le public, de 10 h à 19 h, offrant à chacun la possibilité d’admirer ces prestigieuses unités. Elles illustrent des architectures navales aussi diverses qu’élégantes allant des plans victoriens de Charles E. Nicholson aux dessins norvégiens de Johan Anker, en passant par les créations de Sparkman & Stephens ou de François Camatte.

Parmi les bateaux présentés, on trouvera une soixante voiliers de tradition, une soixantaine de runabouts et bateaux à moteur (avec une flotte emblématique de Riva), une quinzaine de superyachts à moteur d’une taille allant jusqu’à 80 m, ainsi qu’une douzaine de Dinghy 12’, dériveurs légendaires nés en 1913.

Plusieurs unités d’exception sont tout particulièrement à noter :

Partridge, cotre aurique victorien de 1885, sorti de la vase de la rivière Blackwater en 1979 et restauré pendant 17 ans sur l’île de Wight, fêtera ses 140 ans.

Zaca (1929), ex-résidence flottante d’Errol Flynn, servit également de décor au film La Dame de Shanghai d’Orson Welles.

Invader (1905), où Charlie Chaplin et Douglas Fairbanks se retrouvaient, fut le théâtre de la première rencontre amoureuse entre Chaplin et Paulette Goddard.

Tuiga, lancé en 1909 par Fife, qui fêtera ses 30 ans au sein du Yacht Club de Monaco, ou encore Argynne III, sloop dessiné par Eugène Cornu.

Côté motor yachts, une quinzaine d’unités construites entre 1906 et 1974 seront au rendez-vous avec notamment le Delphine (79 m, 1921) et le Kalizma (45 m, 1906). Surnommé “l’Orient Express des mers”, ce dernier a été offert par Richard Burton à Elizabeth Taylor et reste le plus ancien yacht à moteur du monde en activité. Plus de cinquante bateaux à moteur de légende, dont les Riva Aquarama ou Tritone, participeront également au Concours d’Élégance. Enfin, la traditionnelle Chefs Competition revient cette année avec des équipages invités à cuisiner à bord avec des ingrédients mystère.