ZI de Carros : un incendie détruit un entrepôt de stockage

De 5 à 6.000 m2 carrés d’entrepôts brûlés, un stock de 5 M€ détruit, plus de 200 personnes évacués mais fort heureusement aucune victime : c’est le bilan d’un incendie qui a éclaté hier mardi vers 12 heures dans un entrepôt de stockage situé dans la 13ᵉ Rue de la zone industrielle de Carros. Ces locaux, qui appartiennent à l’entreprise Forte Pharma, laboratoire spécialisé dans les compléments alimentaires sont occupés par l’’entreprise STEF, spécialiste et leader européen du transport et de la logistique des produits alimentaires frais. Le feu a détruit un stock de marchandise évalué à 5 millions d’euros appartenant à la société Ambrosi. Les causes de l’incendie n’ont pas été précisées.