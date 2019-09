"2025 : les voyages aériens à l’air du numérique" vus par SITA

"Au cours des six prochaines années et d’ici 2025, 68% des passagers seront des technophiles et s’attendront à gérer leurs voyages comme leur quotidien : avec leur téléphone portable". C'est l'une des conclusions du nouveau livre blanc que vient de sortir SITA, fournisseur de solutions informatiques et de communication pour le transport aérien. Une belle illustration des raisons qui ont poussé le géant américain PROS à racheter la start-up sophipolitaine Travelaer.

Le nouveau livre blanc "2025 : les voyages aériens à l’air du numérique" que vient de sortir SITA vient on ne peut mieux illustrer le rachat de la start-up sophipolitaine Travelaer par le géant américain PROS. Ce que souligne cette étude réalisée par SITA, fournisseur de solutions informatiques et de communication de référence pour l’industrie du transport aérien, c'est l'importance que prend dans l'industrie du voyage le smartphone et toutes les solutions digitales.

D’après le rapport, les décideurs IT des aéroports et des compagnies aériennes s’accordent à dire que leurs feuilles de routes seront majoritairement impactées par le nombre croissant de voyageurs technophiles. Au cours des six prochaines années et d’ici 2025, 68% des passagers seront des technophiles et s’attendront à gérer leurs voyages comme leur quotidien : avec leur téléphone portable, est-il ainsi relevé en conclusion.

Ce changement de comportement a une forte incidence sur la façon dont les services doivent être apportés. Il créé des voyageurs technophiles qui exigent plus d'automatisation et d’autonomie dans le contrôle de chaque étape de leur voyage, souligne SITA. Ils désirent notamment avoir accès, depuis leur téléphone portable, à des services allant de la localisation des bagages, à l'embarquement, en passant par le paiement. Ils souhaitent également vivre leurs voyages comme une expérience unique et unifiée, du départ à l’arrivée et d’un aéroport à l’autre : enregistrement auprès des compagnies aériennes, contrôles aux frontières, services intermodaux, etc.

"Cette évolution implique la nécessité d'introduire plus de technologie partout, y compris dans le parcours de voyage. Cela aura un impact profond sur la manière dont les passagers interagiront avec les aéroports et les compagnies aériennes d'ici 2025", relève Barbara Dalibard, PDG de SITA. "En effet, parmi les décideurs IT des aéroports et des compagnies aériennes interrogés par SITA, 83% estiment que ce changement démographique influera le plus la conception de leurs solutions à destination des passagers pour 2025." Presque mot pour mot le discours que tient le Pdg de PROS pour expliquer le rachat de Travelaer.