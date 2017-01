Cannes : "La propulsion des satellites, un métier très spécial"

"La propulsion des satellites, un métier très spécial" : c'est ce métier du monde spatial que présentera Yannick Le Marchand, ingénieur Thales Alenia Space Cannes à l'occasion d'une conférence de l'association 3AF Côte d'Azur (Association Aéronautique et Astronautique de France), lundi 16 janvier à 18 heures, à Thales Alenia Space Cannes, Salle Zeus – Bâtiment Odyssée (5 allée des Gabians – ZI la Frayère – Cannes la Bocca). La propulsion constitue un sous-système primordial dans un satellite, en raison des fonctions essentielles qu'il doit remplir : transfert et contrôle d'orbite d’une part, et contribution au contrôle d'attitude d’autre part. Près de la moitié de la masse d’un satellite géostationnaire est consacrée à la propulsion.

Au sein des salles blanches de l'usine cannoise de Thales Alenia Space, une équipe construit, assemble, soude, teste les équipements de propulsion, avant, pour plus tard, d’effectuer le remplissage des satellites en carburant avant lancement. L'équipe a participé à de nombreux programmes depuis TDF1 en 1988 jusqu'à Herschel/Planck, IXV, ExoMars 2016, sans oublier des dizaines de Spacebus, ainsi que plusieurs modèles Meteosat. Ce métier a amené les membres de cette équipe à participer à plus de 75 campagnes de lancements depuis 1993 sur divers pas de tir dont Kourou, Baïkonour, Xi Chang, Yasni, Vandenberg, Cap Canaveral. Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers d'Aix-en-Provence (2007) avec spécialité en prototypage virtuel Yannick Le Marchand fera découvrir un métier aux multiples facettes avec des aspects souvent étonnants !