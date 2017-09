Cannes : "Le détournement du vol MH370" à 3AF Côte d'Azur

"Le détournement du vol MH370" : c'est le thème de la prochaine conférence de 3AF Côte d'Azur (Association aéronautique astronautique de France) mardi 3 octobre, 18 heures Salle Saint-Exupéry à l'aéroport Cannes Mandelieu. Un thème qui devrait intéresser beaucoup de monde. A tel point que l'association prévoit de changer de salle pour une plus grande en cas de besoin. Il faut dire que la disparition en mars 2014 du vol MH370 de Malaysia Airlines reste un des plus grands mystères de toute l'histoire de l'aviation commerciale.

Pour en parler, l'association a invité un spécialiste, Michel Delarche. Ingénieur ENSIMAG de formation et docteur-ingénieur en informatique et maths appliquées il travaille comme expert en télécom en support de l'Aviation Civile française et comme consultant en systèmes de gestion du trafic aérien et sur les nouveaux systèmes de surveillance et navigation par satellite dans divers projets européens financés par Eurocontrol et/ou par la Commission Européenne. Il a écrit notamment avec Jean-Marc Garot (membre de l'académie de l'air et de l'espace), un livre intitulé "Le détournement du MH370" (Edition Librinova, parution août 2016). Un sujet qu'il connait donc bien.

Avec l'objectif de pousser à une relance des recherches dans d'autres endroits de l'Océan Indien que la zone australe explorée sans succès par les autorités australiennes, il présente un scénario compatible avec l'ensemble des informations techniques disponibles pour expliquer comment ce détournement a pu avoir lieu et quels pouvaient être les objectifs des auteurs du détournement; enfin, il propose une méthodologie pour définir d'autres zones de recherche.