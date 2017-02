Cannes : Unlock, sacré "jeu de l'année" 2017!

Jeu de cartes coopératif d'aventure, inspiré des "escape rooms", ces jeux vidéo qui font actuellement fureur, Unlock a été proclamé "As d'or" hier soir au Palais des Festivals de Cannes. Deux autres prix ont également été remis : celui du meilleur jeu d'enfant pour "Kikou le coucou", un jeu d'adresse et un prix Expert pour Scythe, jeu de stratégie mêlant exploration, combat, commerce et diplomatie en 1920 au sortir de la première guerre mondiale.

Et le vainqueur est Unlock! C'est le jeu qui hier a été proclamé "As d'or", le "jeu de l'année" 2017 et qui succède ainsi à des lauréats comme "Abalone" (1989) qui s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires ou "Magic : The Gathering", ou encore "Mysterium", sacré l'an dernier. Unlock est un jeu de cartes coopératif d’aventures, inspiré des "escape rooms", ces jeux vidéo qui font fureur actuellement. Pour le joueur, il s'agit de s'échapper d'une pièce dans laquelle il est enfermé en trouvant des éléments cachés dans le décor et en suivant une séquence ou un enchaînement de mouvements précis. C'est ce principe de jeu qu'Unlock a réussi à concentrer dans un jeu de cartes tout en le combinant avec une appli mobile.

Compatible Android et iOS, cette "app" permet d’obtenir des indices, de repérer des objets cachés, mais aussi d’entrer les codes découverts. Elle contribue également à l’ambiance avec ses musiques dédiées à chaque aventure, ses énigmes audio, ses terribles pénalités et son compte à rebours fatal. Un jeu qu'il sera possible de tester lors du festival qui s'ouvre aujourd'hui à 12 heures.

Deux autres prix ont également été décernés hier soir. Le prix du meilleur jeu enfant a été attribué à 'Kikou le coucou', le jeu d’adresse pour faire son nid de Viktor Bautista i Roca et Josep Maria Allué publié par Haba. Le prix Expert est revenu à Scythe, un jeu de stratégie mêlant exploration, combat, commerce et diplomatie en 1920, juste après la première guerre mondiale, jeu de Jamey Stegmaier édité en France par Matagot.