CES Las Vegas 2019 : les grandes tendances vues par Olivier Ezratty

Une omni présence de l'Intelligence Artificielle, la montée progressive vers les véhicules autonomes, la préparation des déploiements de la 5G, la poussée des constructeurs de TV vers la 8K alors que la 4K est loin d'être encore largement déployée, 25 % d'exposants en plus dans le domaine de la santé et du bien-être, l'émergence de quelques dizaines de start-ups exploitant une blockchain : ce sont là quelques-unes des évolutions de la cuvée 2019 du CES Las Vegas qu'a identifiées un orfèvre en la matière, Olivier Ezratty. On retrouvera dans les premiers retours du CES 2019 qu'il publie dans son blog, le détail des tendances transversales (IA, blockchain, 5G, composants), et celui des tendances par catégories de produits finis (TV, mobiles, transports, PC, photo, objets connectés). Un panorama déjà bien fourni des nouveautés de ce dernier CES en attendant son traditionnel rapport complet du CES de plusieurs centaines de pages qu'il laissera en accès gratuitement téléchargeable.

Lire sur le blog d'Olivier Ezratty : "Premiers retours du CES 2019"