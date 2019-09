C'est la nouvelle identité visuelle de Sophia Antipolis !

Avec le nouveau logo de Sophia Antipolis, dévoilé en début de semaine, il a été cherché à conjuguer continuité et modernité. On y retrouve un visage féminin inspiré de la statuaire hellénique (celui d'Athéna, déesse de la sagesse emblématique de la technopole), tourné au trois-quarts, regard porté vers l'avenir, cerveau en ébullition. La palette de couleur a été conservée. Mais le dessin comme la typographie ont été entièrement modernisés. De quoi rajeunir la cinquantenaire !

Il commençait bien à dater le logo de Sophia Antipolis. Aussi, à l'occasion des 50 ans de la technopole, une nouvelle identité visuelle a été adoptée. Elle a été présentée en début de semaine à l'occasion d'une conférence de presse. Un logo conçu avec la société sophipolitaine BrandSilver qui a été dévoilé par Jean Leonetti. Les choix qui ont orienté le dessin ? Le président de la CASA a voulu opter pour un logo statutaire et figuratif, une représentation de facture très néo-classique inspirée de la statuaire hellénique.

La modernité dans la continuité

Ce logo a gardé un visage féminin, celui d'Athena, la déesse de la sagesse, emblème des origines de la technopole qui était au cœur de l'identité visuelle de Sophia Antipolis. La nouvelle version s'inscrit ainsi dans la continuité de l’identité de Sophia Antipolis et des 50 ans, tout en modernisant les signaux forts comme cela a été expliqué :

La même palette de couleurs, avec un bleu institutionnel, un bleu aérien et un jaune solaire.

La figure féminine est centrale, libéré des cercles qui la protégeaient, redressée et plus forte.

Par le jeu de lignes de fuite, le regard est assuré et tourné vers l’avenir.

L’ensemble est porté par une typo linéaire, fluide et aérienne (caractères non fermée, usage du blanc).

Tout l’attention est concentrée sur la personnification de Sophia mettant en valeur la singularité de ce territoire.

C'est ce qu'a souligné le président de la CASA. Pour lui, ce visage dessiné de trois quarts, a le regard tourné vers l'avenir. Des bulles (on les retrouvent dans l'identité visuelle de l'Université Côte d'Azur) jaillissent de son cerveau. Elles viennent symboliser l'innovation qui est la marque de la technopole. Au final, une nouvelle identité visuelle dans la continuité qui, comme pour chaque changement, aura ses enthousiastes et ses détracteurs. Mais quand on regarde l'ancien logo, une revisite s'imposait…

